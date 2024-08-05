İsrail'i vurmaya hazırlanan İran'dan Rusya hamlesi

İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyarette bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildi. Pezeşkiyan, görüşmede yaptığı açıklamada, Rusya'nın zor zamanlarda İran'ı destekleyen ülkeler arasında yer aldığını belirterek, Rusya'yı İran için "stratejik ortak" olarak nitelendirdi. Pezeşkiyan, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinin İran'ın dış politika öncelikleri arasında olduğunu açıkladı.

Bölgesel ve uluslararası meselelerde Tahran-Moskova iş birliğine de değinen Pezeşkiyan, çok kutuplu bir dünya konusundaki iş birliğinin küresel barış ve güvenliğin desteklenmesine yol açacağını söyledi.

Pezeşkiyan, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinin İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair açık bir örnekler olduğunu vurguladı.

İran'ın hiçbir zaman bölgede gerilimi tırmandırma ve savaşı yayma peşinde olmadığını aktaran Pezeşkiyan, İsrail rejiminin işlediği suçların karşılığını mutlaka alacağını söyledi.

Şoygu ise, İran'ın Rusya'nın bölgedeki kilit ve stratejik müttefiklerinden biri olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmekte olduğunu söyledi.

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İRAN'DAN SAVAŞ İLANI GİBİ PAYLAŞIM

Gazze'de katliam yapan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast düzenleyen katil İsrail'e İran'dan savaş ilanı gibi paylaşım geldi.

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlediği suikast saldırısına karşılık vermesi beklenen İran'dan tüm dünyaya meydan okuyan bir video yayımladı.

İRAN, FÜZE TÜNELLERİNDEN BİRİNİ PAYLAŞTI

İran Uzay Komutanlığından yayımlanan videoda İran'ın füze şehirlerinden birinin görüntüleri yer aldı. İran yapımı balistik füzelerin ilk kez gösterildiği paylaşımın sonunda bir saatin geri sayımda olduğu görüldü.