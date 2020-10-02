İsrail'i sarsan gelişme! "Netanyahu'ya güvenmiyorum" diyerek istifa etti
İsrail Turizm Bakanı Asaf Zamir, "Netanyahu'ya güvenmiyorum" diyerek görevinden istifa etti.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin Turizm Bakanı Asaf Zamir, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Zamir sosyal medya hesabından üyesi olduğu Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'a istifasını ilettiğini açıkladı.
Netanyahu'nun kişisel çıkarlarını her şeyin önünde tutuğunu söyleyen Zamir, "Güvenmediğim birinin yönetimindeki bir hükümette daha fazla yer alamazdım" dedi. Partisine ve Gantz'e sadık kalacağını belirten Zamir, Netanyahu başbakan olduğu sürece İsrail'in koronavirüs krizini bitirebileceğine inanmadığını söyledi.