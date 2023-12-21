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Dünya İsrail'i korkutan Kassam'ın silah atolyesi görüntülendi! Onca imkansızlığa rağmen büyük başarı
Dünya

İsrail'i korkutan Kassam'ın silah atolyesi görüntülendi! Onca imkansızlığa rağmen büyük başarı

Yeniakit Publisher
2023-12-21 01:43:00 -

Katil İsrail’in soykırım suçlarını işlediği Gazze Şeridi’nde kurtuluş savaşı veren Kassam Tugayları'nın tüm imkansızlıklara rağmen nasıl silah ürettiği görüntülendi.

İsrail’in zırhlı araçlarını ve tam teçhizatlı askerlerini yerli silahlarıyla vurmayı başaran Kassam Tugayları, bu silahları nasıl ürettiğine dair ilk kez görüntü paylaştı.

Gazze’deki yer altı tünellerinde oluşturulan silah imalathanelerinde İsrail’e kabusu yaşatan savaş ekipmanlarını üreten Kassam’ın videosunda bu anlar yer aldı.

Kassam Tugayları’nın silah atölyesinden görüntülerin yer aldığı videoda ayrıca, Kassam bünyesindeki keskin nişancıların eğitimlerinden de enstantaneler yayınlandı.

Videonun sonunda ise Arapça, İbranice ve İngilizce “Yerli üretim keskin nişancı silahlarımızla, askerlerinizi öldürmeye devam edeceğiz!” ifadesi kullanıldı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Kassam mensuplarının son 72 saatte 25 İsrail askerini öldürdüğünü ve onlarcasını da yaraladığını belirtti.
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Filistinli direnişçilerin saldırılarına ilişkin Ebu Ubeyde, İsrail ordusuna ait 41 aracın hedef alındığını ve kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti.

Ebu Ubeyde, Kassam mensuplarının, Gazze'yi karadan işgal eden İsrail ordusunu patlayıcılar, anti-tank roketleri ve anti-personel mühimmatlarıyla hedef aldığını, yakın mesafeden çatışmalara girdiğini ve destek birliklerini de vurduğunu aktardı.

İsrail askerlerinin 2 tünel ve bir eve kurulan tuzakla hedef alındığını söyleyen Ebu Ubeyde, bir İsrail askerinin de Kassam mensubu bir keskin nişancı tarafından vurulduğunu kaydetti.

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