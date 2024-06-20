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Gündem İsrail’i korku sardı! Husiler o gemiyi batırdı, dünyaya bu mesajı verdi: Daha büyüğü gelecek
Gündem

İsrail’i korku sardı! Husiler o gemiyi batırdı, dünyaya bu mesajı verdi: Daha büyüğü gelecek

Yeniakit Publisher
2024-06-20 11:40:00 -

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz üzerinden İsrail'e geçerken batırdıkları Tutor isimli gemiye saldırı görüntülerini paylaştı.

Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından, 13 Haziran'da "İsrail limanlarına erişimin yasaklanması" kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hedef aldıkları geminin görüntülerini yayınladı.

Seri, Yunan firmasına ait Liberya bandıralı gemiye "2 silahlı insansız deniz aracıyla saldırı düzenlendiğini" belirtti.

Yahya Seri, "Daha büyüğü gelecek, bizde fazlası var." ifadesini kullandı.

Tutor adlı geminin ana güverte ve orta kısmına yapılan saldırının yer aldığı kayıtlar, geminin gördüğü zararın boyutlarını ortaya koyuyor.

Geminin, oluşan hasar nedeniyle 18 Haziran'da battığı öğrenilmişti.
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Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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