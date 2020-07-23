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Dünya

İsrail'i korku sardı! Her an vurulabilirler

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan ile yaşanan gerilim sonrası bölgeye askeri takviye gönderme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 16:03:00 - 2020-07-23 16:09:07
İsrail'i korku sardı! Her an vurulabilirler

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Durumun değerlendirmesi göz önüne alındığında, Kuzey Askeri Komutanlığına bir piyade takviyesi gönderme kararı alındı” ifadelerini kullandı.

Verilen bu karar, İsrail’in Suriye’de Hizbullah liderlerinden birini öldürmesinden sonra alındı.

İsrail Hizbullah liderini hedef aldı

Reuters haber ajansına göre, İsrail tarafından Suriye’ye gerçekleştirilen hava saldırısında Lübnan Hizbullah’ından bir lider öldürüldü.

Hizbullah, Güney Lübnanlı Ali Kemal Muhsin’in, Şam havaalanı yakınlarında gerçekleştirilen İsrail hava saldırısı sonucunda yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Geçtiğimiz Pazartesi gecesi gerçekleştirilen hava saldırısıyla ilgili olarak Batılı istihbarat kaynakları, Şam’ın hemen dışında yer alan İran destekli güçlere ait bir cephaneliğin vurulduğunu belirtti.

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