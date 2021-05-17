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Dünya İsrail’i korku sardı: Hamas'ın elinde var
Dünya

İsrail’i korku sardı: Hamas'ın elinde var

Terör devleti İsrail, Hamas'ın 50 kg patlayıcı taşıyabilen denizaltılara sahip olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 11:13:00 - 2021-05-17 11:40:12
İsrail’i korku sardı: Hamas'ın elinde var

İşgal devleti İsrail Kan Kanalı, dünkü bir haberinde, İslami Direniş Hareketi Hamas'ın 50 kg patlayıcı taşıyabilen denizaltılara sahip olduğunu ileri sürdü.

Gazze'deki direniş hareketlerinin işgal karşısındaki direnişi, İsrail gazetelerinde manşet olmaya devam ediyor.

İsrail Kan Kanalı, 16 Mayıs 2021 Pazar günkü bir haberinde, İslami Direniş Hareketi Hamas'ın 50 kg patlayıcı taşıyabilen denizaltılara sahip olduğunu söyledi.

Kan Kanalı, İsrail hedeflerine saldırı düzenleyen Hamas'ın GPS donanımlı ve 50 kilogram patlayıcı taşıyabilen insansız denizaltılarla denizdeki doğalgaz istasyonlarını hedef aldığını bildirdi.

Denizaltı gelişimi

İsrail Kan kanalı, Tunuslu uçak mühendisi Mohamed Zouari'nin kardeşi suikast sonrası iddialarına göre insansız denizaltılar geliştirdiğini söyledi.

Öte yandan İsrail, Hamas direniş güçlerinin roket fırlatmasının ardından Akdeniz'deki Tamar gaz arama istasyonundaki çalışmaları durdurdu.

İbrani medyasına göre, Hamas'ın insansız denizaltılara sahip olduğunun ifşa edilmesi, İsrail Güvenlik İşleri Kabinesinin Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonun devamını Pazar günü onayladığı bir zamanda gerçekleşti.

"Yediot Aharonot" gazetesi, 4 saatten fazla süren görüşmenin sonunda "kabine" nin İsrail ordusunun planına uygun olarak Strip'teki saldırıların devamına onay verdiğini söyledi. Netanyahu hükümetinden bir bakan yaptığı açıklamada, "Bakanlar dünkü oturumda ateşkesi tartışmadılar, ancak ateşkes önerisi ileri sürüldüğünde kendilerine haber verilecekleri söylendi" dedi.

Aynı bağlamda ve İsrail'in Gazze'de sivillere karşı gerçekleştirdiği katliamlara yanıt olarak, Hamas'ın silahlı kolu İzz el-Din El Kassam Tugayları, Tel'in işlediği katliamlara karşılık olarak İsrail'in güneyinde roket bombardımanı başlattı. Hamas, roket bombardımanın "Gazze Şehrindeki çocuklara, kadınlara ve sivillere yönelik iğrenç katliam ve Şeyh Cerrah'ın ailelerine yönelik saldırı ve onlarla dayanışma nedeniyle" geldiğini açıkladı.

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Yorumlar

Boşnak

Ne duruyorsunuz İsrail'in gemilerini gümletin.
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mahoaga

Gazze'deki Filistinlilere deniz ambargosu uygulayan haydut israil gemi ve denizaltıları bu tür insansız-denizaltılarla batırılmalı. Seri üretimi yapılıp Filistinlilere hibe edilebilse çok iyi olur.
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