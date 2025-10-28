İsrail’i eleştiren İngiliz gazeteciye gözaltı!

İngiliz gazeteci Sami Hamdi, Filistin’deki soykırımı eleştiren açıklamalarının ardından ABD’nin San Francisco Havalimanı’nda Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İngiliz gazeteci Sami Hamdi, pazar sabahı Kaliforniya’daki San Francisco International Airport’nda Amerikan göçmenlik ve gümrük yetkilileri tarafından gözaltına alındı. Gözaltının sebebi olarak Hamdi’nin ABD turu sırasında İsrail’in Gazze’deki soykırımını eleştirmesi gösterildi.

Council on American‑Islamic Relations (CAIR) yaptığı açıklamada, Hamdi’nin ifadesini kullandığı eleştirel konuşmalar nedeniyle gözaltına alınmasının “ifade özgürlüğüne açık bir hakaret” olduğunu belirtti. Hamdi’nin yalnızca yabancı bir hükümeti eleştirdiği için hedef alındığı vurgulandı.

Aynı dönemde, İç Güvenlik Bakanlığı Basın Sekreteri Tricia McLaughlin sosyal medyada yaptığı açıklamada Hamdi’nin vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edilme sürecinde olduğunu ifade etti. Bu paylaşımın ardından, Trump yönetiminin yakın müttefiklerinden Laura Loomer paylaşımı kendi çabalarıyla bağlantılı olarak paylaştı ve Hamdi’nin gözaltına alınmasından kendisinin sorumlu olduğunu iddia etti.

Hamdi, turu kapsamında cumartesi günü Council on American‑Islamic Relations, Sacramento Chapter gala etkinliğinde konuşma yapmış; pazar günü ise Council on American‑Islamic Relations, Florida Chapter galasında yer alması planlanıyordu. Gözaltı, ABD’de Filistin yanlısı görüşlerini açıklayan yabancı uyrukluların benzer gerekçelerle sınır dışı edilmesine dair artan politikalara işaret ediyor.

30 Eylül’de bir federal yargıç, ABD yönetiminin Filistin yanlısı görüşleri sebebiyle yabancı akademisyenleri gözaltına alma ve sınır dışı etme politikasının Anayasa’yı ihlal ettiğine hükmetmişti. Bu kararın, yönetimin vizeleri iptal etme politikasının temeli sayılacak bir gelişme olduğu değerlendiriliyor.

Kaynaklar: The Guardian, SF Chronicle