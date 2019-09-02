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İsrail'i destekleyen ABD, İran'ı suçladı

Terör devleti İsrail ile Lübnan arasında tırmanan gerginlikle ilgili Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:26
İsrail'i destekleyen ABD, İran'ı suçladı

İsrail ile Lübnan arasında tırmanan gerginlikle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada "ABD İsrail'in kendini savunma hakkını bütünüyle desteklemektedir" denildi. İsrail ile Hizbullah arasında Pazar günü karşılıklı saldırılarla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Sınırda artan gerilimle ilgili haberlerin farkındayız. ABD İsrail'in kendini savunma hakkını bütünüyle desteklemektedir" denildi. Hizbullah'ın "Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve egemenliğini tehdit eden düşmanca eylemlerden" uzak durması gerektiği belirtilen açıklamada "Bu İran'ın vekillerinin bölgede barış ve güvenliği zayıflatan istikrarsızlaştırıcı rolünün bir başka örneğidir" denildi.

Lübnan BaşbakanıSaad Hariri dün ABD ve Fransa hükümetleriyle temas kurarak yükselen tansiyona müdahale etmelerini istemişti. "Her tür senaryoya hazırlandıklarını" söyleyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da açıklamasında sert bir dil kullanmaktan kaçınmıştı.

BM'den itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler taraflara itidal çağrısı yaptı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres durumdan "ciddiendişe" duyduğunu açıklayarak taraflara "azamiitidal" çağrısı yaptı. Lübnan'daki BM Geçici Gücü (UNIFIL) misyonunun başındaki Stefano Del Col da atışların BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ihlali anlamına geldiğini açıkladı. Taraflarla iletişime geçen Stefano Del Col bölgede "sükunetin yeniden sağlandığını" ve tarafların kendisine 1701 sayılı karara uyma konusunda güvence verdiğini söyledi. Fransa da gerginliği düşürmek için "çok sayıda temas" kurduklarını açıkladı.

Ne olmuştu?

İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik 25 Ağustos tarihinde başlamıştı. Lübnan ordusunun verdiği bilgilere göre İsrail'e ait iki insansız hava aracı Lübnan hava sahasına giriş yaptı. İHA'lardan biri düşerken diğeri infilak ederek Hizbullah'a ait bir medya merkezine zarar verdi. İsrail bu iddiayı reddediyor. Saldırıya misilleme olarak Hizbullah pazar günü İsrail'in kuzeyindeki Avimim köyündeki bir üsse ve askeri araca iki ya da üç tanksavar füzesi attı. İsrail'den yapılan açıklamaya göre saldırıda hem üs hem de bir askeri ambulans isabet aldı. Hizbullah'a ait olan El Manar televizyonu ise içine sekiz asker alabilen Wolf adlı zırhlı aracın vurulduğunu duyurmuş ve örgütten yapılan açıklamada da araç içindekilerin öldüğü ya da yaralandığı belirtilmişti. İsrail bu iddiaları ise yalanladı. Hizbullah'ın saldırısına yanıt olarak İsrail'den de kendi açıklamasına göre Lübnan'a yaklaşık 100 top atışı yapıldı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:26
  1. Saad Hariri
  2. Benyamin Netanyahu
  3. Netanyahu

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