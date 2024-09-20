‘İsrail’i desteklemek Allah’ın emridir!’

Milliyet yazarı Hakkı Öcal, ABD’deki Evanjeliklerin İsrail’e kayıtsız şartsız destek verdiğini belirtti. Öcal, Evanjeliklerin İsrail’in Filistinlilere karşı orantısız güç kullanmasını desteklediklerini ve bu desteğin milyarlarca dolarlık yardımlarla sürdüğünü vurguladı. İsrail’e verilen bu desteğin dinî temellere dayandığını ve Amerika’daki siyasi dengeleri etkilediğini ifade eden Öcal, Evanjeliklerin İsrail’in suçlarını görmezden geldiğini kaydetti. Hakkı Öcal, bu durumun ABD ve İsrail ilişkilerinde tehlikeli bir boyuta ulaştığını belirtti. İşte Öcal'ın yazısının ilgili bölümü:

"Siyonizm ve yeni muhafazakarlar kadar olmasa bile ABD’nin İsrail’e kayıtsız şartsız desteğinin, yılda en az 12 milyar dolar para ve silah yardımının devamı için, siyasal ve moral desteğin kaynaklarından bir diğeri de Amerikalı Protestan kiliselerinin bir bölümüdür. Bu bölüme “Evanjelistler” (Evanjelikler) deniyor.

(...) Amerikalı Evanjelistlerin en etkin temsilcisi, medya patronu, televizyoncu, siyasi yorumcu, başkan adayı ve karizmatik papaz (geçen yıl ölen) Pat Robertson, “İsrail’i kayıtsız-şartsız desteklemezsen, Tanrı seni cezalandırır” sözüyle, Demokrat-Cumhuriyetçi ABD’li tüm siyasetçileri, önde gelen bürokratları ve daha önemlisi Amerika başkanlarını “yola geçirmiş” bir kişiydi. (Bu “Yol’a getirme” onların, Eski Ahit’in Yeşaya kitabının 40’ıncı ayetindeki “’Avutun halkımı’ diyor Tanrınız, ‘Avutun! ve Kudüs halkına teselli eden güzel sözler söyleyin’” emrini kabul ettiği anlamına geliyor!).

Bu grup, kendilerine “Yeniden Doğan Hristiyanlar” adını veriyorlar; en ünlüleri ise ABD’nin 39’uncu başkanı Jimmy Carter. “Yeniden doğmadan” önce, İsrail’in bir Apartheid (ırk ayrımı) devleti olduğunu, işgal ettiği Arap topraklarından çekilmesi gerektiğini savunan Carter, daha sonra “İsrail hakkında yanılmışım. Özür dilerim. Sonunda Tanrı beni kurtuluşa erdirdi!” diyecek ve İsrail’i desteklemeye başlayacaktı. Bu kurtuluş, bireylerin ahireti açısından ne getirir, bilemeyiz; ancak 1967’den bu yana Amerikalı Protestanların çok az bir kesimi hariç neredeyse tamamı, İsrail’in Arap komşularına ve Filistinlilere karşı orantısız silah kullanmasını onayladı.

Hamas’ın 7 Ekim baskınından sonra, bir kaç saat içinde, 10 milyondan fazla üyesi olan Evanjelik bir lobi grubu olan “İsrail İçin Birleşmiş Hristiyanlar” isimli lobi grubu, “Bu teröristler, bilsinler ki, İsrail’e ne yaparlarsa, Tanrı da size onu yapacaktır” şeklinde açıklama yaptı. “Bu saldırının İsa Mesih’in dünyaya dönüşünü hızlandıracağını” bildiren örgüt, 24 saat içinde İsrail’i destekleyen milletvekili ve senatörlere verilmek üzere 45 bin kilisede 450 milyon Dolar topladığını açıkladı.

“Allah’ın emri” böylece İsrail’e kayıtsız şartsız destek, milyarlarca dolar para yardımı, roketler ve mermiler olarak yerine gelmiş oluyor!"

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