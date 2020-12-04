İsrail'i Boykot Hareketinden, "Bahreyn, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak oluyor" nitelendirmesi

RAMALLAH (AA) - "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi, Bahreyn'in, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail'de üretildi" olarak kabul etme kararını "İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olma" olarak nitelendirdi.

BDS Genel Koordinatörü Mahmud en-Nevacia, Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zayid ez-Zeyyani'nin, "İsrail ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünler arasında ayrım yapmayacakları" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

AA muhabirine konuşan Nevacia, "Bu haber doğruysa, Arapların ve genel olarak da İslam ülkelerinin tutumundan açık bir sapma olduğunu göstermektedir. Ayrıca uluslararası hukuka göre Bahreyn yönetimini savaş suçlarının ortağı yapmaktadır." dedi.

Nevacia, 1967'den bu yana işgal altındaki topraklarda inşa edilen yerleşim birimlerinin "savaş suçu" kabul edildiğini belirterek, Bahreyn'in attığı bu adımın, mevcut ABD yönetimi ile Binyamin Netanyahu hükümetine olan bağımlılık düzeyini ortaya koyduğunu kaydetti.

Nevacia, Bahreyn halkının sadece yerleşim birimlerinin değil, tüm İsrail ürünlerini boykot edeceğine güvendiğini sözlerin ekledi.

Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zayid ez-Zeyyani, dün Times Of Israel gazetesine verdiği demeçte, Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünler için ayrı etiket kullanılmayacağını kaydetmiş ve "Onları (Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünleri) İsrail ürünleri olarak tanıyacağız. Açıkçası, hangi kısımda, hangi şehirde veya hangi bölgede üretildiği veya tedarik edildiği konusunda bir ayrım görmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.



