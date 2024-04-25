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Dünya İsrail'e Refah uyarısı! 'Gerginliği tırmandırmayın'
Dünya

İsrail'e Refah uyarısı! 'Gerginliği tırmandırmayın'

Yeniakit Publisher
2024-04-25 21:50:00 - 2024-04-25 21:54:37
İsrail'e Refah uyarısı! 'Gerginliği tırmandırmayın'

Gazze'de bombalardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah'a olası saldırı konusunda İsrail'i uyaran Ürdün Kralı 2. Abdullah, gerginliğin tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştü.

Macron, 2. Abdullah'la görüşmesinde, bölgedeki güncel meseleleri ele aldı.

Ürdün Kralı ise, "Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasının, sivillerin korunmasının, bölgeye ulaştırılan insani yardımların artırılmasının ve süreklilik kazandırılmasının gerekliliğini" vurguladı.

2. Abdullah, Filistin halkının tüm meşru haklarını sağlayacak şekilde iki devletli çözüme dayanan adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için siyasi bir ufkun belirlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının riskleri konusunda uyarıda bulunan 2. Abdullah, bölgedeki çatışma çemberinin genişlememesi için gerginliği düşürmeye yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.
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İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.

İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Refah'ta derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını bildirmişti.

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