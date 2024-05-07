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Dünya İsrail'e Refah tepkisi: İnsanlık suçu işliyor!
Dünya

İsrail'e Refah tepkisi: İnsanlık suçu işliyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-07 23:31:00 -
İsrail'e Refah tepkisi: İnsanlık suçu işliyor!

İsrail'in Gazze'deki bombalardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah'a yönelik saldırısına tepki gösteren Endonezya, işgalcilerin insanlık suçu yaptığını belirtti.

Endonezya Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in, Gazze'nin Refah kentine yönelik kara saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Refah da dahil olmak üzere Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine yönelik her türlü girişim, insanlığa karşı işlenmiş bir suç anlamına geldiği için kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık insani yardımların ulaştırılmasının önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini yineleyerek, "ivedi ve kalıcı bir ateşkes" çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumun İsrail'in zalim vahşetini durdurması gerektiği" belirtildi.

Hamas, ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.
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Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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