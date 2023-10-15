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Dünya İsrail'e operasyon mı başlatacaklar? 'Daha fazla seyirci kalamayız' sözleriyle dünyaya duyurdular
Dünya

İsrail'e operasyon mı başlatacaklar? 'Daha fazla seyirci kalamayız' sözleriyle dünyaya duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-10-15 17:58:00 -
İsrail'e operasyon mı başlatacaklar? 'Daha fazla seyirci kalamayız' sözleriyle dünyaya duyurdular

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze saldırıları ve kara operasyonuna ilişkin İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmaması halinde, "İran olarak biz de bu duruma karşı artık daha fazla seyirci kalamayız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze saldırıları ve muhtemel kara operasyonuna ilişkin El Jazeera kanalına konuştu. Abdullahiyan, "Siyonist rejimin destekçileri aracılığı ile İsrail'e Gazze saldırılarını durdurması yönünde mesaj ilettik. Eğer savaş suçu işlenmeye devam edilirse yarın çok geç olabilir. Diplomatik çabaların savaşın büyümesini engelleyeceğini umut ediyorum aksi takdirde önümüzdeki saatlerde ne olacağını hiç kimse öngöremez. İran olarak biz de duruma karşı artık daha fazla seyirci kalamayız" ifadelerini kullandı.

"Eğer kara saldırısı olursa Gazze işgalcilere mezar olur"

İsrail'i Gazze'ye yönelik kara operasyonu konusunda uyaran Abdullahiyan, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmaması halinde savaş cephesinin genişleyeceği uyarısında bulunarak, "Eğer kara saldırısı olursa Gazze işgalcilere mezar olur" dedi. Lübnan Hizbullahı'nın İsrail karşısında tüm senaryolara kendisini hazırladığını kaydeden Abdullahiyan, Gazze'de başlayan savaşın bölgeye yayılabileceğini vurgulayarak, "Eğer ABD ve İsrail uyguladıkları politikaları sonlandırmazlarsa savaş dairesi genişler ve bundan ABD de zararlı çıkar. Saldırıların devam etmesi ve siyasi bir çözümün sunulmaması ateşe benzin dökmeye benzer ve her an her şey kontrolden çıkabilir. Bölgede bulunan sahadaki unsurlar bu duruma karşı seyirci kalmayacaklar" şeklinde konuştu.

"İsrail savaş istiyorsa askeri güçler ile karşı karşıya gelsin"

Abdullahiyan Lübnan Hizbullahı'nın İsrail karşısında kırmızı çizgileri belirlediğini ve gerekli adımları attığını belirterek, "İsrail savaş istiyorsa askeri güçler ile karşı karşıya gelsin, kadın ve çocukları hedef almasınlar. Netanyahu hayal peşinde gidiyor ama kendisi ve kabinesi çoktan düştü. Şimdi ABD yardımına koşarak Siyonist rejim heykelini ve oyuncağını korumaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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