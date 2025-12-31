  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Yılbaşı gecesi su için: Suyunu içen kansere meydan okuyor, adeta hayat iksiri! Şaşkına çeviren besin

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yılbaşı gecesi su için: Suyunu içen kansere meydan okuyor, adeta hayat iksiri! Şaşkına çeviren besin

Yeni yılın ilk gününü zinde geçirmek için de öneride bulunan Dyt. Berna Ertuğ, "Yılbaşı gecesi uyumadan önce bol su için, enginar gibi zeytinyağlılar hem lezzetli hem de lif kaynağıdır" dedi. Yalnızca yemek yaparken değil aynı zamanda suyundan da bolca faydalanabileceğiniz bu sebze, bedeninizi yenilemek, karaciğerinizi iyileştirmek ve hatta kansere karşı bir kalkan olmak için büyük bir besin içeriğine sahip. Kanser sinsi ilerliyor ama enginar suyundan yararlanarak kanseri önlemek elimizde!

#1
Foto - Yılbaşı gecesi su için: Suyunu içen kansere meydan okuyor, adeta hayat iksiri! Şaşkına çeviren besin

Yılbaşı günü sağlıklı beslenmek için önerilerde bulunan Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Berna Ertuğ, "Tek bir gece tüm yıllık çabayı bozmaz ama aşırıya kaçmak da gereksiz şişkinlik, hazımsızlık ve sabah yorgunluğuna yol açar" dedi enginarı önerdi. Enginar, metabolizmayı hızlandıran etkisi sayesinde gün içerisinde aldığınız kalorileri daha kolay yakmanızı sağlar.

#2
Foto - Yılbaşı gecesi su için: Suyunu içen kansere meydan okuyor, adeta hayat iksiri! Şaşkına çeviren besin

Yılbaşı denince akla hindi, mezeler, kuruyemiş ve bolca tatlı ve içecek geldiğini belirten Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Berna Ertuğ, geleneksel lezzetler bir yana, çoğu kişinin ocak ayının ilk günlerinde ‘fazla kaçırdım' pişmanlığıyla tartıya çıkmaktan korktuğunu söyledi. Dyt. Berna Ertuğ, "Yılbaşı gecesinin ‘kaçamak günü' olmadığını, sadece bir akşam yemeği olduğunu unutmamak gerekiyor. Tek bir gece tüm yıllık çabayı bozmaz ama aşırıya kaçmak da gereksiz şişkinlik, hazımsızlık ve sabah yorgunluğuna yol açar. Oysa küçük dokunuşlarla hem sofranızın zenginliğini koruyabilir hem de yeni yıla daha sağlıklı bir başlangıç yapabilirsiniz" şeklinde konuştu. "31 Aralık sabahını aç geçirmeyin" Yılbaşı gecesi kendinizi tamamen yasaklarla sıkmanın ya da tamamen serbest bırakmanın da doğru olmadığını belirten Dyt. Berna Ertuğ, "Önemli olan yılbaşı sofrasında da dengeli olmaktır. 31 Aralık gününde tüm gün aç kalmak yapılabilecek en büyük hatadır. Bu nedenle güne kahvaltıyla başlanmalı, ara öğünler atlanmamalı, öğle yemeğinde, akşam et yenileceğinden, sebze ağırlıklı beslenilmelidir" diye konuştu. Yılbaşı sofrasında yapılması gerekenleri sıralayan Dyt. Berna Ertuğ, "Yılbaşı sofrasında en dikkat edilmesi gereken durum, açlık hissinin kontrolüdür. Sadece açlık nedeniyle değil, gecenin coşkusuna kapılarak aşırıya kaçmak yani sınırsız tüketim, yeni yılın ilk gününün sabahına ishal, mide bulantısı, besin zehirlenmesi, şişkinlik, hazımsızlık ve kan şekeri yüksekliği gibi sağlık sorunlarıyla uyanmaya neden olabilir. Tabak kuralını uygulayın: Tabağınızın yarısını sebze/salata, dörtte birini protein (hindi, balık, kırmızı et), dörtte birini karbonhidrat (pilav, börek, makarna) ile doldurun. Böylece otomatik olarak porsiyon kontrolü yapmış olursunuz. Kırmızı eti ızgara veya fırında tercih edin: Kırmızı et tüketilecekse, kızartma etler yerine fırında veya ızgarada pişirilen etler tüketilmelidir Hindinin derisiz yerinden seçin: Hindi derisi lezzetli olsa da doymuş yağ ve kalori bombasıdır. Derisiz göğüs eti hem daha az kalorilidir hem de daha çok protein içerir. Zeytinyağlıları başrole koyun: Yaprak sarma, barbunya pilaki, fava, enginar gibi zeytinyağlılar hem lezzetli hem de lif kaynağıdır. Masada bolca yer verseniz de suçluluk hissetmezsiniz. Ancak her mezeden 1-2 kaşıktan fazla tüketmeyin. Tatlıyı paylaşın: Yılbaşı sofrasında hamurlu tatlılar yerine sütlü ya da meyveli tatlılar bulunmalıdır. Tüm tatlılardan birer küçük dilim alın ya da tatlı tabağını masanın ortasına koyup çatal batırarak paylaşın. Böylece 'koca bir dilim yedim' yerine 'tadına baktım' dersiniz. Kuruyemişte ölçü önemli: 1 avuç (yaklaşık 25-30 gram) kuruyemiş 160-200 kaloridir. Bunun için ufak bir kase belirlenmeli ve içine beyaz leblebi, ceviz, fındık, fıstık, badem, kuru kayısı, kuru erik gibi çeşitlerden azar azar konulmalıdır. Alkol tüketimine dikkat edin: Alkol alımından uzak durulmalı ya da limit sınırlandırılmalıdır. Bu yapılamıyorsa alkol bol su veya soda ile sulandırılarak tüketilebilir. Böylece hem daha yavaş içersiniz hem de ertesi sabah baş ağrısı riski azalır. Ara öğün olarak meyve ve yoğurt bulundurun: Gece yarısından sonra acıkanlar için dilimlenmiş elma, armut, mandalina ve bir kase probiyotik yoğurt harika alternatiflerdir. Su içmeyi unutmayın: Her alkollü içecekten sonra 1 bardak su için. Hem alkolün etkisini azaltır hem de ertesi gün daha zinde kalkarsınız. Hareket edin: Gece yarısından sonra ‘İyi seneler' ziyaretlerine yürüyerek gidin ya da ertesi sabah 30 dakikalık tempolu bir yürüyüş yapın. Hem sindirime yardımcı olur hem de kalorilerin bir kısmını yakarsınız" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Yılbaşı gecesi su için: Suyunu içen kansere meydan okuyor, adeta hayat iksiri! Şaşkına çeviren besin

"Yılbaşı gecesi uyumadan önce bol su için" Yeni yılın ilk gününü zinde geçirmek için de öneride bulunan Dyt. Berna Ertuğ, "Yılbaşı gecesi uyumadan önce bol su için. Güne kahvaltı ile başlayın. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenin. Gün içinde sıvı tüketiminizi artırın. Metabolizmanızı hızlandırmak için gün içinde 2 fincan bitki çayı tüketin. Antioksidan tüketimi yorgunluk, halsizlik gibi problemlerin etkisini azalttığından, nar, kivi, greyfurt, portakal mandalina gibi meyvelerden tüketin. Mümkünse egzersiz ve açık havada tempolu yürüyüş yapın. Öğünlerinizi az ve sık planlayın" dedi. Suyunu içen kansere meydan okuyor! Adeta hayat iksiri nasıl kullanılmalı merak edildi.. Yalnızca yemek yaparken değil aynı zamanda suyundan da bolca faydalanabileceğiniz bu sebze, bedeninizi yenilemek, karaciğerinizi iyileştirmek ve hatta kansere karşı bir kalkan olmak için büyük bir besin içeriğine sahip. İşte enginar suyunun faydaları… ister detoks içeriği olarak isterseniz bir ara öğün desteği olarak tüketeceğiniz enginar suyu, istediğiniz bedene ulaşmanızı kolaylaştırabilir. KAN DOLAŞIMINI DÜZENLER Kan dolaşımını hızlandırarak bedeninizde yenileyici bir etki sunan enginar suyu, düzenli tüketimi sayesinde kendinizi daha dinç hissetmenize de yardımcı olur.

#4
Foto - Yılbaşı gecesi su için: Suyunu içen kansere meydan okuyor, adeta hayat iksiri! Şaşkına çeviren besin

KAN ŞEKERİNİ DENGELER Kan şekerini dengeleme etkisine sahip olan bu sebze, aynı zamanda diyabet hastaları için en iyi besinlerden biridir. İnsülin direnci ile savaşmak zorunda kalan hastalar, düzenli kan değerleri için doğru aralıklarla enginar suyu tüketebilir. C VİTAMİNİ KAYNAĞIDIR Yüksek oranda C vitamini içermesi sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini artırır. Bu sayede birçok hastalığa karşı korur. Mevsimsel gripten kansere kadar birçok hastalığa karşı en büyük savunma mekanizması olan bağışıklık sisteminin sürekli olarak güçlü olabilmesi en iyi seçeneklerden biri enginar suyudur.

#5
Foto - Yılbaşı gecesi su için: Suyunu içen kansere meydan okuyor, adeta hayat iksiri! Şaşkına çeviren besin

KARACİĞER YAĞLANMASINA KARŞI KORUR Karaciğer yağlanması sorunu olan kişiler için de en iyi besinlerden biri olan enginar, suyu ile de şifa olabiliyor. Karaciğerin yüksek yenilenme potansiyelini artıran bu sebze sayesinde karaciğer yağlanması sorununa karşı kendinizi korurken aynı zamanda sağlıklı beslenme düzeninde en çok faydasını göreceğiniz besinlerin başında geliyor. Yüksek lif içeriği sindirim sisteminin de en önemli destekçilerinden biridir. Bu sayede mide sorunları ve mide ağrılarına karşı koruyucu olan enginarı tüketirken suyundan da faydalanmak mideniz için en sağlıklı beslenme şekillerinden biridir. Enginar Suyu Nasıl Hazırlanır? 3 adet taze enginarın yapraklarını tek tek ayırın ve temizleyin. Bir tencerenin içerisine 1 litre içme suyu dökün ve kaynatın. Su kaynamaya başladığında ayırdığınız enginar yapraklarını içine ekleyin ve ocağın altını kısın. Ortalama 20 dakika daha kaynatın. Enginarlar yumuşayıp suya renk verdikten sonra ocağı kapatın ve tencerenin kapağını kapatın. Demlenmesi için 10-15 dakika bekleyin. Demlenme işleminden sonra suyunu süzerek içebilirsiniz. Aroma katmak için limon suyu ilave edebilirsiniz. Enginar Suyu Ne Kadar İçilmeli? Taze enginar suyunu günde 2 su bardağı olacak şekilde içebilirsiniz.

#6
Foto - Yılbaşı gecesi su için: Suyunu içen kansere meydan okuyor, adeta hayat iksiri! Şaşkına çeviren besin

Enginar suyunun yemeklerden önce aç karna içilmesi önerilir. Ancak enginar suyunu 1-2 günlük hazırlayabilirsiniz. Enginar suyunun tazeliği gidince faydaları da azalır. Bu yüzden 2 günde bir yenilemeniz gerekir. Düzenli olarak tüketilmesi gereken enginar suyu, özellikle karaciğer iltihaplanmalarına karşı etkilidir. Bu kürü uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Para çekme ve yatırma limitleri değişiyor
Ekonomi

ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Para çekme ve yatırma limitleri değişiyor

Özel bankalar, 1 Ocak 2026 itibarıyla ATM işlemlerinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Şube içi ve şubeye bitişik ATM’lerden yapılan para çek..
AK Partili Abdullah Ensar Gürlek vefat etti
Siyaset

AK Partili Abdullah Ensar Gürlek vefat etti

AK Parti Adana Ceyhan İlçe Gençlik Kolları Yeni Seçmen Başkanı Abdullah Ensar Gürlek hayatını kaybetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürlek'..
Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü
Gündem

Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik Beşşar Esed rejiminden kalan para biriminin değiştirildiğini duyurdu. Akit TV'de ekrana gelen Manşet..
İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı
Sosyal Medya

İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun süre yaşam mücadelesi veren ve hayata tutunmayı başaran şarkıcı İbrahim Tatlıses, son perf..
Kazakistan'da LGBT Propagandasına yasak resmen yürürlükte
Dünya

Kazakistan'da LGBT Propagandasına yasak resmen yürürlükte

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in imzaladığı düzenlemeyle medya, internet ve kamusal alanlarda LGBT ve pedofili propagandası yasaklandı...
Altaylı küfürden vazgeçmiş! Artık saygılı paylaşımlara başlamış
Gündem

Altaylı küfürden vazgeçmiş! Artık saygılı paylaşımlara başlamış

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan CHP yandaşı Fatih Altaylı salıverilince saygılı paylaşımlara başladı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23