Ali Koç, Saran'a ‘Güven tazele öyle gel’ dedi! Fenerbahçe yeniden seçime gidiyor

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Eylül 2025'te başlayan Sadettin Saran dönemi, yargıya taşınan iddialar nedeniyle erken seçim atmosferine girdi. Başkan Saran’ın adının karıştığı uyuşturucu soruşturması ve Adli Tıp raporları sonrası yönetim kurulu, "olağanüstü seçimli genel kurul" kararı aldı.

Sarı-lacivertli yönetim, camiada oluşan baskı ve hukuki süreç nedeniyle sandığa gitme kararı aldı. Ancak takımın şampiyonluk yarışı, transfer görüşmeleri ve saha içi konsantrasyonunun bozulmaması adına kongre tarihinin sezonun son maçına göre planlanacağı belirtildi.

Eylül ayında Ali Koç'tan koltuğu devralan Sadettin Saran, son haftalarda İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı bir uyuşturucu soruşturmasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. "Uyuşturucu madde temin etmek", "kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "kullanmak" suçlamalarıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Saran, Aralık ayında iki kez gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı detay ise Adli Tıp Kurumu raporları oldu. Saran'ın kan ve idrar testlerinin negatif çıktı, ancak saç örneğinde kokain kalıntısına rastlandı. Ayrıca dosyada, Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında geçen rezil mesajlar da yer aldı.

Suçlamaları kesin bir dille reddeden Başkan Saran, savunmasında; "Hayatım boyunca böyle bir maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi yok. Benim tek bağımlılığım spordur" ifadelerini kullandı. Sonuçları kabul etmeyen Saran ayrıca, özel bir laboratuvarda test yaptırdı.

Yönetimin aldığı seçim kararının perde arkasında ise "güven tazeleme" ihtiyacının yattığı konuşuluyor. Kulislerdeki iddialara göre; süreçle ilgili eski başkan Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştiren Saran'a, "Camianın önüne çık ve güven tazele" tavsiyesi verildi. Yönetim içinde bazı üyelerin fikir ayrılığı yaşamasına rağmen, son kararın "Fenerbahçe camiasının iradesine başvurmak" yönünde olduğu öğrenildi.