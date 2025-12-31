  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Alçaklara nefes aldırmadı! MİT’in demir yumruk galerisi

HAVELSAN’dan bir ilk daha HÜRJET ve KAAN'a sınır yok

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Aylar sonra piyasaya sürüldü! Terör örgütü DEAŞ neden yok olmadı?

25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Tüm malvarlığını TSK'ya bağışlamıştı: Babası dava açtı hastaneye yatırıldı!

112 Acil'e gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Beni acil Elon Musk ile görüştürün, Mars'a gitmek istiyorum!

Vefatının seneyi devriyesinde rahmetle anıyoruz: İşte Hasan Karakaya'nın yüreğini parçalayan olay! 'Biriniz bile açarsa başını hakkımı helal etmem!'

Rolls-Royce’un Türk CEO’sunun kazancı dünyanın gündeminde

TÜİK ticaret verilerini açıkladı: İhracatta yüzde 1,3 artış
Gündem Ali Koç, Saran'a ‘Güven tazele öyle gel’ dedi! Fenerbahçe yeniden seçime gidiyor
Gündem

Ali Koç, Saran'a ‘Güven tazele öyle gel’ dedi! Fenerbahçe yeniden seçime gidiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ali Koç, Saran'a ‘Güven tazele öyle gel’ dedi! Fenerbahçe yeniden seçime gidiyor

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, kulüp başkanı Sadettin Saran hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması ve Adli Tıp raporlarına ilişkin iddiaların ardından “olağanüstü seçimli genel kurul” kararı aldı. Ali Koç’un Saran'a, "Camianın önüne çık ve güven tazele" tavsiyesi verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Eylül 2025'te başlayan Sadettin Saran dönemi, yargıya taşınan iddialar nedeniyle erken seçim atmosferine girdi. Başkan Saran’ın adının karıştığı uyuşturucu soruşturması ve Adli Tıp raporları sonrası yönetim kurulu, "olağanüstü seçimli genel kurul" kararı aldı.

Sarı-lacivertli yönetim, camiada oluşan baskı ve hukuki süreç nedeniyle sandığa gitme kararı aldı. Ancak takımın şampiyonluk yarışı, transfer görüşmeleri ve saha içi konsantrasyonunun bozulmaması adına kongre tarihinin sezonun son maçına göre planlanacağı belirtildi.

Eylül ayında Ali Koç'tan koltuğu devralan Sadettin Saran, son haftalarda İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı bir uyuşturucu soruşturmasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. "Uyuşturucu madde temin etmek", "kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "kullanmak" suçlamalarıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Saran, Aralık ayında iki kez gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı detay ise Adli Tıp Kurumu raporları oldu. Saran'ın kan ve idrar testlerinin negatif çıktı, ancak saç örneğinde kokain kalıntısına rastlandı. Ayrıca dosyada, Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında geçen rezil mesajlar da yer aldı.

Suçlamaları kesin bir dille reddeden Başkan Saran, savunmasında; "Hayatım boyunca böyle bir maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi yok. Benim tek bağımlılığım spordur" ifadelerini kullandı. Sonuçları kabul etmeyen Saran ayrıca, özel bir laboratuvarda test yaptırdı.

Yönetimin aldığı seçim kararının perde arkasında ise "güven tazeleme" ihtiyacının yattığı konuşuluyor. Kulislerdeki iddialara göre; süreçle ilgili eski başkan Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştiren Saran'a, "Camianın önüne çık ve güven tazele" tavsiyesi verildi. Yönetim içinde bazı üyelerin fikir ayrılığı yaşamasına rağmen, son kararın "Fenerbahçe camiasının iradesine başvurmak" yönünde olduğu öğrenildi.

Steven Saran’ın destekçileri hayrete düşürdü! Konu uyuşturucu, slogan Mustafa Kemal’in askerleriyiz
Steven Saran’ın destekçileri hayrete düşürdü! Konu uyuşturucu, slogan Mustafa Kemal’in askerleriyiz

Gündem

Steven Saran’ın destekçileri hayrete düşürdü! Konu uyuşturucu, slogan Mustafa Kemal’in askerleriyiz

Adli kontrol istenmişti: Sadettin Saran serbest bırakıldı
Adli kontrol istenmişti: Sadettin Saran serbest bırakıldı

Gündem

Adli kontrol istenmişti: Sadettin Saran serbest bırakıldı

Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...
Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...

Gündem

Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...

ABD vatandaşı Steven Saran’ın küstahlığına bakın! ‘Katar vatandaşlığına başvurdum’
ABD vatandaşı Steven Saran’ın küstahlığına bakın! ‘Katar vatandaşlığına başvurdum’

Gündem

ABD vatandaşı Steven Saran’ın küstahlığına bakın! ‘Katar vatandaşlığına başvurdum’

Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: 'Sadettin Saran başkanlığı bırakacak!'
Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: 'Sadettin Saran başkanlığı bırakacak!'

Spor

Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: 'Sadettin Saran başkanlığı bırakacak!'

Sadettin Saran'ın özelde yaptırdığı ikinci uyuşturucu testi için Başsavcılıktan açıklama: Sonuçlar…
Sadettin Saran'ın özelde yaptırdığı ikinci uyuşturucu testi için Başsavcılıktan açıklama: Sonuçlar…

Gündem

Sadettin Saran'ın özelde yaptırdığı ikinci uyuşturucu testi için Başsavcılıktan açıklama: Sonuçlar…

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Moskovalı ibrahim

Pozitif çıkan test sonucuna ramen yinede gidip destek veren taraftara şaşıyorum sizdemi aynı yoldasınız kokainci yimi destekliyorsunuz yazık Fenerbahçe'ye tarihi şan ile dolu kulübümüzün düştüğü duruma bak Atatürk acaba yine dermiydi bende Fenerbahçeli yok??

zoruna gitti kocun ::))

arkasına akp mhpyi aldı zannetti kazanacağım sandı ama olmadı yürü git ali koç evine konusma fazla
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Dünya Balkın'ı konuşacak: Havada patlıyor füzelerin aklını allak bullak ediyor
Teknoloji

Dünya Balkın'ı konuşacak: Havada patlıyor füzelerin aklını allak bullak ediyor

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen Balkın seri üretime hazır hale geldi. Balkın dikkat çeken özellikleriyle öne çıkıyor...
Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...
Sosyal Medya

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

Deniz Zeyrek’in deprem konutları ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik eleştirileri, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Zeyrek’in "Bizim..
‘Paylaşayım da adam gör’ demişti! Bedri Usta’daki 4000 liralık lahmacun ve çorbaya inceleme!
Gündem

‘Paylaşayım da adam gör’ demişti! Bedri Usta’daki 4000 liralık lahmacun ve çorbaya inceleme!

Bedri Usta restoranlarının sahibi Bedrettin Aydoğdu, 4000 bin liralık çorba ve lahmacunlu akşam yemeğine isyan eden bir kullanıcıya tepki gö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23