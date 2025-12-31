  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Alçaklara nefes aldırmadı! MİT’in demir yumruk galerisi

HAVELSAN’dan bir ilk daha HÜRJET ve KAAN'a sınır yok

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Aylar sonra piyasaya sürüldü! Terör örgütü DEAŞ neden yok olmadı?

25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Tüm malvarlığını TSK'ya bağışlamıştı: Babası dava açtı hastaneye yatırıldı!

112 Acil'e gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Beni acil Elon Musk ile görüştürün, Mars'a gitmek istiyorum!

Vefatının seneyi devriyesinde rahmetle anıyoruz: İşte Hasan Karakaya'nın yüreğini parçalayan olay! 'Biriniz bile açarsa başını hakkımı helal etmem!'

Rolls-Royce’un Türk CEO’sunun kazancı dünyanın gündeminde

TÜİK ticaret verilerini açıkladı: İhracatta yüzde 1,3 artış
Dünya Avrupa'dan 'Putin'e suikast' iddiasına olay karşılık
Dünya

Avrupa'dan 'Putin'e suikast' iddiasına olay karşılık

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avrupa'dan 'Putin'e suikast' iddiasına olay karşılık

Avrupa Birliği, Rusya lideri Putin'in konutuna yönelik saldırı iddiasının "dikkat dağıtma taktiği" olduğu görüşünü ortaya attı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna saldırdığı iddiasına yönelik "Rusya'nın, Ukrayna'nın son zamanlarda Rusya'daki önemli hükümet tesislerini hedef aldığı' iddiası kasıtlı bir dikkat dağıtma taktiğidir." ifadesini kullandı.

Kallas, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kiev tarafından Putin'in resmi konutuna saldırı girişiminde bulunulduğunu açıklamasının ardından konu hakkında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"Rusya'nın, Ukrayna'nın son zamanlarda Rusya'daki önemli hükümet tesislerini hedef aldığı' iddiası, kasıtlı bir dikkat dağıtma taktiğidir." ifadesini kullanan Kallas, Moskova'nın barışa yönelik ilerlemeyi engellemeyi amaçladığını öne sürdü.

Kallas, "Savaşın başından beri Ukrayna'nın altyapısını ve sivilleri ayrım gözetmeksizin hedef alan saldırgan temelsiz iddialarını kimse kabul etmemelidir." yorumunu yaptı.

 

Rusya: Ukrayna, İHA'larla Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Lavrov, 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın, Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek, Rusya'nın barış müzakerelerindeki konumunu gözden geçireceğini bildirmişti.

Ayrıca Lavrov, Rusya'nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini kaydetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Putin'in konutuna bir saldırı düzenlemediklerini ifade etmişti.

Ukrayna-Rusya savaşı bitiyor mu? 20 maddelik ateşkes anlaşmasının %90’ı tamam!
Ukrayna-Rusya savaşı bitiyor mu? 20 maddelik ateşkes anlaşmasının %90’ı tamam!

Dünya

Ukrayna-Rusya savaşı bitiyor mu? 20 maddelik ateşkes anlaşmasının %90’ı tamam!

Son dakika! Rusya lideri Putin'e suikast girişimi
Son dakika! Rusya lideri Putin'e suikast girişimi

Dünya

Son dakika! Rusya lideri Putin'e suikast girişimi

Putin’in konutuna saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Zelenskiy'den jet yalanlama: Rusya katliam için bahane arıyor
Putin’in konutuna saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Zelenskiy'den jet yalanlama: Rusya katliam için bahane arıyor

Dünya

Putin’in konutuna saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Zelenskiy'den jet yalanlama: Rusya katliam için bahane arıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Balkın'ı konuşacak: Havada patlıyor füzelerin aklını allak bullak ediyor
Teknoloji

Dünya Balkın'ı konuşacak: Havada patlıyor füzelerin aklını allak bullak ediyor

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen Balkın seri üretime hazır hale geldi. Balkın dikkat çeken özellikleriyle öne çıkıyor...
Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...
Sosyal Medya

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

Deniz Zeyrek’in deprem konutları ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik eleştirileri, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Zeyrek’in "Bizim..
‘Paylaşayım da adam gör’ demişti! Bedri Usta’daki 4000 liralık lahmacun ve çorbaya inceleme!
Gündem

‘Paylaşayım da adam gör’ demişti! Bedri Usta’daki 4000 liralık lahmacun ve çorbaya inceleme!

Bedri Usta restoranlarının sahibi Bedrettin Aydoğdu, 4000 bin liralık çorba ve lahmacunlu akşam yemeğine isyan eden bir kullanıcıya tepki gö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23