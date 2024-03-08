İsrail’e milyarlarca dolarlık askeri malzeme vermişti... Biden’dan ABD ordusuna talimat! “Gazze’e acilen...”

Lanetli yahudilerin 2 bin yıllık birikmiş öfkesini kusan terörist İsrail’in en büyük destekçisi katil Amerika, kamuoyunda kendisine yükselen tepkileri bastırmak için masum çocuğu oynamaya çalışıyor. Havayla tokalaşan, olmayan insanlarla selamlaşan bunak ABD Başkanı Joe Biden, bir yandan İsrail’e milyarlarca dolarlık yardım yaparken, diğer taraftan Gazzelilerin yanında oldukları algısı oluşturup, “Ateşkes için gece gündüz çalışıyoruz” yalanını gündemde tutmaya devam ediyor.

Kongre’de konuşma gerçekleştiren Biden, İsrail’in Gazze’deki soykırımında 30 binden fazla insanın öldüğünü kabul etti, hayatını kaybedenlerin Hamas üyesi değil, sivil olduklarını itiraf etti. ABD ordusuna talimat verdiğini söyleyen Biden, Gazze limanında yardım rıhtımı kurulacağını açıkladı.

“Binlerce masum öldü” itirafı

İsrail’e şartsız koşulsuz milyarlarca dolarlık yardım yapan ve askeri malzeme gönderen Biden, “Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu Hamas üyesi değildi; binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü. En az 6 hafta sürecek acil bir ateşkes oluşturmak için durmadan çalışıyoruz. Bu, rehinelerin evlerine dönmesini sağlayacak, dayanılmaz insani krizi hafifletecek ve daha kalıcı bir çözüme doğru ilerlemeyi sağlayacak.” dedi.

Yardım rıhtımı talimatı

Gazze’de yaşananlar üzerinden ülke propagandası yapmaya kalkışan hadsiz, “Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara öncülük ediyor” dedi ve ekledi:

“ABD ordusuna, Akdeniz'de Gazze kıyısında, yiyecek, su, ilaç ve geçici barınak taşıyan büyük gemileri alabilecek geçici bir rıhtım kurması için bir acil durum misyonuna liderlik etmesi talimatını veriyorum.”

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Biden sözlerine şöyle devam etti: