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Dünya İsrail’e milyarlarca dolarlık askeri malzeme vermişti... Biden’dan ABD ordusuna talimat! “Gazze’e acilen...”
Dünya

İsrail’e milyarlarca dolarlık askeri malzeme vermişti... Biden’dan ABD ordusuna talimat! “Gazze’e acilen...”

Yeniakit Publisher
2024-03-08 09:48:00 -
İsrail’e milyarlarca dolarlık askeri malzeme vermişti... Biden’dan ABD ordusuna talimat! "Gazze’e acilen..."

Terör oluşumu İsrail’e milyarlarca dolar para ve askeri malzeme yardımı göndererek Gazze’deki soykırıma açıktan destek veren ABD Başkanı Joe Biden, dünya kamuoyunun aklıyla alay edercesine, “Gazze’de binlerce masum kadın ve çocuk öldü” itirafında bulundu ve Gazze kıyısında yardım rıhtımı kurması için orduya talimat verdiğini söyledi.

Lanetli yahudilerin 2 bin yıllık birikmiş öfkesini kusan terörist İsrail’in en büyük destekçisi katil Amerika, kamuoyunda kendisine yükselen tepkileri bastırmak için masum çocuğu oynamaya çalışıyor. Havayla tokalaşan, olmayan insanlarla selamlaşan bunak ABD Başkanı Joe Biden, bir yandan İsrail’e milyarlarca dolarlık yardım yaparken, diğer taraftan Gazzelilerin yanında oldukları algısı oluşturup, “Ateşkes için gece gündüz çalışıyoruz” yalanını gündemde tutmaya devam ediyor. 

Kongre’de konuşma gerçekleştiren Biden, İsrail’in Gazze’deki soykırımında 30 binden fazla insanın öldüğünü kabul etti, hayatını kaybedenlerin Hamas üyesi değil, sivil olduklarını itiraf etti. ABD ordusuna talimat verdiğini söyleyen Biden, Gazze limanında yardım rıhtımı kurulacağını açıkladı. 

“Binlerce masum öldü” itirafı 

İsrail’e şartsız koşulsuz milyarlarca dolarlık yardım yapan ve askeri malzeme gönderen Biden, “Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu Hamas üyesi değildi; binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü. En az 6 hafta sürecek acil bir ateşkes oluşturmak için durmadan çalışıyoruz. Bu, rehinelerin evlerine dönmesini sağlayacak, dayanılmaz insani krizi hafifletecek ve daha kalıcı bir çözüme doğru ilerlemeyi sağlayacak.” dedi. 

Yardım rıhtımı talimatı 

Gazze’de yaşananlar üzerinden ülke propagandası yapmaya kalkışan hadsiz, “Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara öncülük ediyor” dedi ve ekledi: 

ABD ordusuna, Akdeniz'de Gazze kıyısında, yiyecek, su, ilaç ve geçici barınak taşıyan büyük gemileri alabilecek geçici bir rıhtım kurması için bir acil durum misyonuna liderlik etmesi talimatını veriyorum. 
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İsrail’e, “Yardım görevlilerini vurmayın” çağrısı 

Biden sözlerine şöyle devam etti: 

Gazze'ye geçici rıhtım ile yardımlar artacak ancak İsrail'in de yardımlara izin vererek ve yardım görevlilerini vurmayarak üzerine düşeni yapması gerekiyor. 

Biden’ın İsrail’e, “Yardım görevlilerini vurmayınçağrısı yapmak zorunda kalması, terör devletinin yıllardır Filistin’de ortaya koyduğu vahşeti, barbarlığı ve çağdışılığı açıkça gözler önüne serdi. 

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