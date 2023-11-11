İsrail'e karşı şimdi değil de ne zaman! Petrolü koz olarak kullananlar nerede?

Ortadoğu'da İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü vahşet devam ederken ekonomik anlamda İsrail ve İsrail destekçilerine uygulanması gereken yaptırımlara dair yeni bir öneri geldi. Uluslararası kredi kuruluşu Fitch Ratings, Orta Doğu'daki gerilimin petrol arzında muhtemel kesintiler nedeniyle 2024 için petrol fiyatı öngörüsünü varil başına 120 dolara çıkarırken öngörülen yüksek petrol fiyatlarının daha düşük ekonomik büyüme ve daha yüksek enflasyona neden olabileceği uyarısını yapmıştı.

Finansal piyasalara etkisi

Kredi kuruluşunun Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda, fiyatların 2024 ve 2025 yılında sırasıyla 75 ve 70 dolar bandında seyredeceği hatırlatılmıştı. Orta Doğu'da sürmekte olan gerilimle bağlantılı bir petrol fiyat şokunun daha sıkı para politikası ve finansal koşullar, daha düşük iş ve tüketici güveni ve finans piyasalarında düzeltmelere yol açabileceği öngörülüyor.

Önemli bir koz

Petrol fiyatları ekonomik konjonktürde özellikle elinde petrol rezervi bulunan ülkeler tarafından önemli bir koz oluşturuyor. Uluslararası ilişkiler uzmanları yeniakit.com'a yaptıkları değerlendirmelerde ise petrol kozunun özellikle bu süreçte Ortadoğu çatışmalarında devreye girmesinin önemli bir adım olacağını hatırlatarak şu yorumda bulundular:

Başka zaman koz olarak kullanılıyor

"Ortadoğu'da Arap ülkeleri bölgede yaşanan vahşetten gözlerini kaçıramazlar. Batılı ülkeler ile yaşanan gerilimlerde İslam ülkeleri adına petrol koz olarak arz yönlü tehdit olarak kullanılırken bu konjonktürde neden kullanılmıyor? ABD'ye, Fransa'ya, İtalya ve İngiltere'ye yeri geldiğinde arz kınısnıtı tehditi yapan ülkeler şimdi neredeler? İsrail'e destek veren ülkelere karşı petrol bir koz olarak kullanılamaz mı? Birlik ve bütünlük adına bölgede yaşanan drama ekonomik yaptırım bir an evvel devreye girmeli"