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Gündem İsrail'e gözdağı veren stant kuruldu! Filistin için seferberlik çağrısı
Gündem

İsrail'e gözdağı veren stant kuruldu! Filistin için seferberlik çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-11-22 02:08:00 -

İstanbul Üsküdar'da kurulan 'İsrail'e gözdağı veren stant'a İsaril'e karşı imza vermek için binlerce vatandaş akın etti.

Ahsen Tv muhabiri Mervenur Yaprakoğlu, İstanbul Üsküdar'da kurulan 'İsrail'e gözdağı veren stant'ta yaptığı konuşma büyük beğeni topladı.

Yaprakoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Sosyal medya

Eski Başbakanların ceket iliklemesine siz alışmışsınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri mermi olsa karşısında duramazdınız. Kalbimizle buğz ettik anlamadınız. Üsküdar meydanında kurulan seferberlik kampanyasında biz de varız. Cumhurbaşkanımız döneminde öyle bir atılım yaptık ki onlarca senedir yapamadığımız İHA ve SİHA'ları 20 yılda yaptık.

Yüzlerce kişi elleri donarak bura geldi ve imzasını attı. Biz oradaki çocukları düşünerek hareket etmemiz lazım. Gerekirse cihad alanında yada bir markette cihad edeceğiz. Dualarımız kabul oldu ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider gelmiş.
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Siyonist devletin uşaklığını yapan ülkelere baktığımızda bunlar soykırım ile anılmış. Kimse Müslümanlara borcunu ödemiyor. Söz konusu Müslümanlar olunca kimse ilgilenmiyor.

Arap ülkeleri de olmak üzere bu siyonist devlete kimse ses çıkaramazken Recep Tayyip Erdoğan ses çıkarıyor.

O çocuklar bombadan korkmazken biz sosyal medyada mücadele etmekten korkuyoruz.

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