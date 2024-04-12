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Dünya İsrail'e füze yağdı! Tel Aviv'de sirenler çalıyor
Dünya

İsrail'e füze yağdı! Tel Aviv'de sirenler çalıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-12 21:01:00 -

Suriye'de İran'ın Büyükelçiliğini hedef alan İsrail'e Hizbullah tarafından çok sayıda füze fırlatıldı.

İran'ın, İsrail'e misilleme saldırıları yapması öngörülürken Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine yaklaşık 50 roket ateşlendi. İsrail hava savunma sistemleri, atılan roketleri imha etmek üzere aktifleştirildi.

Hizbullah, Filistin halkına destek ve İsrail’in saldırılarına karşılık vermek için Golan tepelerindeki İsrail askeri noktalarını onlarca Katyuşa füzesiyle hedef aldığını açıkladı.

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