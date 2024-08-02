İsrail'e Ayasofya'dan mesaj! Erbaş hutbeye kılıçla çıktı zalimlere meydan okudu

Hamas lideri Haniye’nin şehadeti nedeniyle bugün, Cuma namazı sonrası 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bugün cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldırdı. Şehit Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazının da imamlığını yapan Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma hutbesini ise elinde kılıçla okudu.

Diyanet TV'nin hutbeye ilişkin videosunu paylaşan Prof. Erbaş, sosyal medya hesabından zalimlere meydan okudu:

"Buradan Ayasofya minberinden, İstanbul’un Fatihi Fatih Sultan Mehmed Han’ın bize emaneti, Akşemseddin hazretlerinin minberinden tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum ki, hiçbir zulüm ve haksızlık ebedi değildir. Zalimler her ne kadar kendilerini güçlü zannetseler de mutlaka yenileceklerdir, mutlaka mağlup olacaklardır."



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