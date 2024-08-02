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Gündem İsrail'e Ayasofya'dan mesaj! Erbaş hutbeye kılıçla çıktı zalimlere meydan okudu
Gündem

İsrail'e Ayasofya'dan mesaj! Erbaş hutbeye kılıçla çıktı zalimlere meydan okudu

Yeniakit Publisher
2024-08-02 15:25:00 - 2024-08-02 15:25:35

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde cuma namazı kıldırdı. Şehit İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazına da imamlık eden Prof. Erbaş cuma hutbesini elinde kılıçla okudu.

Hamas lideri Haniye’nin şehadeti nedeniyle bugün, Cuma namazı sonrası 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bugün cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldırdı. Şehit Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazının da imamlığını yapan Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma hutbesini ise elinde kılıçla okudu.

Diyanet TV'nin hutbeye ilişkin videosunu paylaşan Prof. Erbaş, sosyal medya hesabından zalimlere meydan okudu:

"Buradan Ayasofya minberinden, İstanbul’un Fatihi Fatih Sultan Mehmed Han’ın bize emaneti, Akşemseddin hazretlerinin minberinden tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum ki, hiçbir zulüm ve haksızlık ebedi değildir. Zalimler her ne kadar kendilerini güçlü zannetseler de mutlaka yenileceklerdir, mutlaka mağlup olacaklardır."


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Yorumlar

Dertli

Sayın erbaş israil şimdi çok korkmuştur...Kılıç var ya ,bari yanına kalkan da alsaydın...
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