İsrail’den yeni haydutluk

MUHAMMET KUTLU ANKARA

12 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşlarının girişimleriyle kurulan filo koalisyonu; 5 bin 500 ton insani yardım malzemesi ve çeşitli ülkelerden aktivistleri taşıyan gemilerle 26 Nisan Cuma günü Akdeniz’e açılacaktı. Ancak terör devleti İsrail’in, gemilerin bayrak devletine baskı yapması sonucu filo yola çıkamadı.

Gemiler yola çıkamadı

akit’e açıklamada bulunan İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin, İsrail’in gemilerin bağlı bulunduğu Gine Bissau’ya baskı yapması yüzünden bu ülkeyle sorun yaşandığını ve gemilerin yola çıkacağı tarihin ertelendiğini söyledi. İsrail’in baskısıyla Gine Bissau makamlarının, gemilerin Gazze’ye gitmeyeceğine dair taahhüt istediklerini, İHH’nın da bunu kabul etmediğini belirten Şahin, mülkiyeti İHH’ya ait olan gemilerin bağlı bulunduğu ülkenin değiştirilerek filonun yola çıkmasının planlandığını söyledi. Kararlı olduklarını belirten Şahin, şöyle devam etti:

Gazze'ye gitmekte kararlıyız

“Biz eminiz ki İsrail, bayrağın bağlı olduğu ülkeye baskı yaparak bir zorbalık denedi. İHH, bayrağı başka bir devlete bağlamak üzere çalışmalara başladı. Prosedürün yerine getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Mutlaka Gazze’ye doğru yola çıkacağız. Bizim amacımız, İsrail’in engellemesi yüzünden Gazze’de yaşanan açlığı ve ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini dünya gündemine taşımak. Hedefimiz Gazze Limanı. Mavi Marmara’da yaptıkları gibi müdahale yaparlarsa da hiçbir çekincemiz yok. Biz oradaki duruma dikkat çekmek üzere yola çıkıyoruz. Bu yolculuk da olacak ve bütün risklere de razıyız.”

İsimleri: Anadolu ve vicdan

Filo için satın alımı yapılan iki gemide incelemelerde bulunan İHH Genel Başkanı Avukat Bülent Yıldırım da, şunları söyledi: “Bir şeyler yapılması lazımdı. Özgürlük Filosu bileşenleriyle Akdeniz’e açılmaktan başka şansımızın olmadığını gördük ve gemiler almak için harekete geçtik. Şu ana kadar 2 gemi aldık, başkaları içinde hazırlıklarımız sürüyor. Yük gemisi 5 bin 500 ton kapasiteli, adı ‘Anadolu’. Ülkemizin yardımlarını ve merhametini yüklenecek Gazze’ye ulaştıracak. Diğer gemimizin adı ise ‘Vicdan’. Bir yolcu gemisi. Bunun yanına daha çok gemiler eklenecek inşallah. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Bu gemide vicdan sahibi aktivistler yer alacak ve dünya vicdanını Gazze sahillerine ulaştıracak inşallah.”

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