  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail’den Yahudi yerleşimciler için Doğu Kudüs’te 108 yeni konut
Aktüel

İsrail’den Yahudi yerleşimciler için Doğu Kudüs’te 108 yeni konut

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:11:09 -
İsrail’den Yahudi yerleşimciler için Doğu Kudüs’te 108 yeni konut

KUDÜS (AA) – İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Ramat Shlomo Yahudi yerleşim birimine 108 yeni konut inşa edilmesi planını onayladı.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN’ın haberinde, Kudüs Belediyesinin, Doğu Kudüs’ün kuzeyinde yer alan, çoğunlukla ultra-Ortodoks Yahudilerin oturduğu Ramat Shlomo yerleşim birimine 108 yeni konutun inşa edilmesini onayladığı belirtildi.

Haberde, dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in 2010’daki İsrail ziyareti sırasında bu yerleşim biriminin genişletilme kararının duyurulduğu ve buradaki inşaat faaliyetinin o sırada İsrail hükümeti ile eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi arasında krize neden olduğu ifade edildi.

Donald Trump’ın 4 yıl önce ABD başkanlığına seçilmesiyle beraber İsrail yönetimi de Ramat Shlomo’da dondurduğu inşa faaliyetlerini yeniden başlatmış ve o günden bu yana yüzlerce konut inşa edilmişti.

İsrail’in Haaretz gazetesinde bugün yer alan haberde de İsrail'in Doğu Kudüs'te binlerce konut inşasını, ABD Başkanı Joe Biden'in Ocak 2021’de görevi devralmadan önce onaylamayı planladığı belirtilmişti.

Haberde, Kudüs'teki İsrail belediyesinin ve İsrail Toprak Kurumunun, gelecek iki ay boyunca inşaat planlarını belirlemek, onaylanmasını hızlandırmak için çalışacaklarına işaret edilmişti.

ABD’deki seçimlerde başkan seçilen Demokrat Parti adayı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, seçim kampanyaları sırasında Arap-İsrail çatışmasını çözmek için "iki devletli çözüme” bağlı olacaklarını ve Batı Şeria'da "ilhaka" karşı çıkacaklarını söylemişti.

Buna karşılık İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme ile ilhak planı konusunda eski Başkan Trump ve yönetiminden kayıtsız şartsız destek alıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD bankasından dikkat çeken Türk lirası hamlesi
Ekonomi

ABD bankasından dikkat çeken Türk lirası hamlesi

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türk Lirası'nda uzun süredir devam ettirdikleri UW-ağırlığını azalt pozisyonlarında kar realizasyonuna gitt..
Yine ortalığı karıştıracaklar! Skandal planı devreye soktular
Dünya

Yine ortalığı karıştıracaklar! Skandal planı devreye soktular

Doğu Akdeniz'de Mısır ve Yunanistan'ın provokatif girişimleri sürüyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Atina ve Kahire yönetimlerinin, Doğu ..
Berat Albayrak ve Ali Babacan farkı hiç böyle anlatılmamıştı
Ekonomi

Berat Albayrak ve Ali Babacan farkı hiç böyle anlatılmamıştı

Yeni Akit gazetesi Ekonomi Editörü Buğra Kardan, ekonomi bakanlığı yapan iki isim Berat Albayrak ve Ali Babacan arasındaki farkı anlattı...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay