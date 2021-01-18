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Dünya İsrail'den Türkiye'ye skandal şart
Dünya

İsrail'den Türkiye'ye skandal şart

Birçok Arap ülkesi ile normalleşmeye başlayan İsrail'in Türkiye'ye skandal bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 17:35:00 -
İsrail'den Türkiye'ye skandal şart

İsrailli kaynaklar, İsrail yönetiminin Türkiye'den normalleşme şartı olarak Hamas'ın İstanbul'dan çıkarılmasını istediğini öne sürdü.

İsrail merkezli ynet'in aktardığı habere göre İsrail hükümeti, Hamas'ın ülkede faaliyet göstermesine engel olunmadığı sürece Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeme ve Türkiye'ye büyükelçi göndermeme politikasını benimsemiş durumda.

Haberde İsrail'in, üst düzey bir diplomat olan ve Türkiye konusunda uzman olduğu ifade edilen Irit Lillian'ı Türkiye Büyükelçisi olarak düşündüğü belirtildi.

Hamas'ın İstanbul'da faaliyet gösteren ofisleri olduğu iddiası İsrail tarafından bir süredir gündeme getiriliyor.

Türkiye, Mayıs 2018'de ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından patlak veren olaylar neticesinde İsrail'in büyükelçisini geri yollamış, Tel Aviv'deki Türkiye büyükelçisini de geri çekmişti.

Bu tarihten bu yana Türkiye'nin İsrail'de büyükelçisi bulunmuyor.

Son aylarda, iki ülkenin ilişkilerini normalleştireceği iddia ediliyordu.

Kaynak: Mepa News

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