Araştırmacı gazeteci yazar Vehbi Korkutata dikkat çeken değerlendirmelerine devam ediyor.

Korkutata son olarak "İsrail'den Türkiye itirafı: F-35 ve KAAN ABD'ye baskı yapıyoruz." başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Korkutata'nın yazısı:

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Shareen Haskel, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ve KAAN için motor tedarikinden endişe duyduklarını açıkladı. Haskel, Netanyahu ve Savunma Bakanının endişelerini doğrudan ABD yönetimine iletildiğini söyledi.

İsrail dünyadaki masumiyet algısını kaybetti. Batı dünyası halkı İsrail'i bu süreçte tanıdı. Özgürlük için bedel ödeyen Filistinlileri tarih şöyle yazacak. Bu tarihte dünya değişim sürecine girdi.

Netanyahu ise; "Siyonizm kazandı ve biz kazanıyoruz."

Hadi Oradan!

Ey Netanyahu, senin her ülkenin girişine girer girmez tutuklanacaksınız, çünkü senin kendi halkına söz geçirebilecek sözün kalmadı ve İsrail halkı en kısa zamanda sokağa dökülecek seni ve yönetimini istemeyerek protesto edecektir!

Türkiye, Katar ve Mısır'dan İsrail'e sert tepki!

Türkiye, Katar ve Mısır, ortak açıklamayla Gazze'de sivil kayıplara neden olan ve uluslararası hukukun açık ihlalini teşkil eden, İsrail ihalelerini şiddetle kınadı.

Netanyahu Trump gerginliği bölgeyi tekrar ateşe verecek!

Donald Trump üzerinden İsrail'in kirli oyunu İran ABD çatışması büyük savaşa sebep olabilir!

Pakistan Şeyhulislamı Dr. Muhammad Asifjalali, "biz hazırız başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine 500 bin asker veririz" dedi.

Teşekkürler Pakistan, teşekkürler Muhammad Asifjalali!

Türkiye ve Başkan Erdoğan, dünyanın ruhu ve ümmetin lideri ilan edilmelidir.

İsrail Türklerden merhamet dileyecek!

Arap Medyasından İtiraf!

İsrail, Türkiye'nin Gazze'deki rolüne karşı ABD'de temas başlattı!

Gazze anlaşmasında Türkiye ve Katar'ın denetim görevine katılmasına karşı çıkan Netanyahu, yakın kurmayı Ron Dermer'i konuyu Amerikan yönetimiyle görüşmesi için Washington'a gönderdi ve itirazlarını bizzat iletmesini istedi.

İran basını duyurdu!

Orta Doğu’da tansiyon; yükseliyor ve İran’ın Basra Körfezi’nde konuşlu yaklaşık 1,1 milyar dolar değerindeki ABD erken uyarı radar sistemini füzelerle vurduğu iddiasıyla zirveye ulaştı.

Orta Doğu’da 28 Şubat 2026 tarihinde başlayan askeri hareketlilik, bugün yeni ve çok daha tehlikeli bir boyuta evirildi.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan resmi açıklamada, Basra Körfezi bölgesinde konuşlu bulunan ve ABD’nin bölgedeki “gözü” olarak nitelendirilen erken uyarı radar sisteminin hedef alındığı duyuruldu.

Yaklaşık 1,1 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen bu sistemin, 5 bin kilometrelik devasa bir menzile sahip olduğu ve tüm Orta Doğu sahasını anlık olarak izlediği biliniyor.

İran basınında ve sosyal medya kanallarında paylaşılan görüntülerde, radar kompleksinde büyük patlamaların meydana geldiği ve sistemin ağır hasar aldığı görülüyor.

Askeri uzmanlara göre, bu radar sisteminin devre dışı kalması, ABD’nin bölgedeki füze savunma sistemlerini ve erken uyarı ağını körleştirebilir.

Donald Trump, "Görüşmeler başarısız olursa Güçlü bir askeri harekata hazırım" dedi.

ABD Başkanı Trump, Türkiye harika bir müttefik olduğunu ifade eden Trump, "kimse Türkiye'ye ne satmamız yada ne satmamamız gerektiğini söyleyemez" dedi

Türkiye'nin F-35 hamlesi Atina'yı karıştırdı!

Ulusal bir yenilgi

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajları Yunanistan'da endişe yarattı. Eski Başbakan Aleksis Çipras, yaşanan süreci ülkesinin dış politikası açısından "ulusal bir yenilgi" olarak değerlendirdi.

Kıymetli Yeni Akit Gazetesi okuyucuları, anlamakta zorluk çekiyorum. Ülkemiz ABD'den F-35 almak istiyor, İsrail ve Yunanistan tepki göstererek almak istemiyor.

Neden aldırmak istemiyor? Bir dahaki yazımda sizlere anlatacağım!