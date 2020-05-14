İsrail'den Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz ve Libya konusunda Türkiye'ye karşı kınama bildirisinde bulunmayan İsrail'in hamlesi çok tartışılmıştı.

İsrail basını ve bölgeye yakın kaynaklar, Filistin'i açık hava cezaevine çeviren İsrail’in Türkiye ile Libya’ya benzer kıta sahanlığı anlaşması imzalamak istediğini öne sürdü.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin darbeci Hafter'e ağır darbeler indirmesi sonrası böyle bir karar aldıklarını iddia edilmişti.

İsrail Büyükelçiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail'in Türkiye ile ekonomik sularda deniz yetki anlaşması imzalama niyeti hakkında yapılan bir takım temelsiz yayınlara cevaben, bu haberlerin gerçeği yansıtmayan iddialardan ibaret olduğunu belirtmek isteriz" denildi.

Filistin'i yerle bir eden İsrail'in kıta sahanlığı çıkışı birçok uzman analist tarafından 'Nabız ölçme' şeklinde yorumlandı.