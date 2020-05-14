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Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz ve Libya konusunda Türkiye karşıtı açıklama yapan 5 ülkenin içerisinde yer almayan İsrail'in Türkiye ile anlaşma yapacağı öne sürülmüştü. İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in Türkiye'ye kıta sahanlığı konusunda bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Yaşanan gelişmeler sonrası İsrail tarafından açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 18:59:00 -
İsrail'den Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz ve Libya konusunda Türkiye'ye karşı kınama bildirisinde bulunmayan İsrail'in hamlesi çok tartışılmıştı.

İsrail basını ve bölgeye yakın kaynaklar, Filistin'i açık hava cezaevine çeviren İsrail’in Türkiye ile Libya’ya benzer kıta sahanlığı anlaşması imzalamak istediğini öne sürdü.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin darbeci Hafter'e ağır darbeler indirmesi sonrası böyle bir karar aldıklarını iddia edilmişti.

İsrail Büyükelçiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail'in Türkiye ile ekonomik sularda deniz yetki anlaşması imzalama niyeti hakkında yapılan bir takım temelsiz yayınlara cevaben, bu haberlerin gerçeği yansıtmayan iddialardan ibaret olduğunu belirtmek isteriz" denildi.

Filistin'i yerle bir eden İsrail'in kıta sahanlığı çıkışı birçok uzman analist tarafından 'Nabız ölçme' şeklinde yorumlandı.

İsrail, Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! Bakın ne teklif edecekler
İsrail, Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! Bakın ne teklif edecekler

Dünya

İsrail, Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! Bakın ne teklif edecekler

 

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Yorumlar

Vatandaş

... kırık siyonist israil  abd sayesinde söz sahibi oldun ama Allah büyük
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