İsrail’den tepki çeken savunma! 'Türkler geç kaldı'

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat, Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç gelmesi nedeniyle Tel Aviv’deki Ben Gurion havalimanında bekletildiğini söyledi.

Haitat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Sivasspor kafilesi Tel Aviv’de uçuş saatine geç geldiği için bekletildi" dedi.

Uçağın neden bu saate kadar bekletileceğine ilişkin soruyu ise Haitat, "havalimanında gece saat 1 ila 5 arasında gürültü nedeniyle hiçbir uçuşun yapılmadığı" şeklinde cevaplandırdı.

İsrail’de mahsur kalan Demir Grup Sivasspor kafilesinin, uçağa bindiği ancak henüz İsrail’in uçağın kalkışına izin vermediği bildirilmişti.

"Kalkışa izin vermediler"

AA’nın edindiği bilgiye göre, İsrailli yetkililerce başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion havalimanında bir müddet bekletilen Sivasspor kafilesinin uçağa ulaştığı ancak İsrail’li yetkililerin henüz kalkışına izin vermediği belirtilmişti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kalmıştı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Kafileyle birlikte halen uçakta bulunan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, AA muhabirine, "Büyük rezalet. 'Uçak erken kalksın' diye stattan çok erken, hızlı bir şekilde geldik. 2 saattir burada mahsur kaldık" açıklamasında bulunmuştu.