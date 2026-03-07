İsrail'den Tahran'a yeni saldırı dalgası: Başkentte şiddetli patlamalar!
İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını resmen duyurdu. Saldırı ilanıyla eş zamanlı olarak Tahran semalarında uçak sesleri ve şiddetli patlamalar duyulurken, İran hava savunma sistemleri yoğun şekilde faaliyete geçti. Şehrin bazı bölgelerinden dumanlar yükseldiği bildiriliyor.
İsrail'in saldırı ilanıyla birlikte Tahran semalarında yoğun uçak sesleri ve patlamalar yankılandı.
İran hava savunma sistemlerinin hızla faaliyete geçtiği gözlenirken, yerel kaynaklar saldırıların özellikle Mehrabad Havaalanı yakınlarını isabet aldığını bildirdi.
İsrail tarafında ise saldırıyla eş zamanlı olarak siren sesleri yükseldi.
İsrail ordusu, bu yeni dalga operasyonda Tahran yönetimine ait kritik altyapı tesislerinin hedef alındığını vurguladı.
Şehrin yer yer dumanlar altında kaldığı ve uçak hareketliliğinin sürdüğü belirtilirken, İran makamlarından hasar tespitine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.