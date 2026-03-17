İsrail’den Suriye’ye saldırı! Filistin, İran, Lübnan derken…

Orta Doğu’da çatışmaların odağı kaymaya devam ederken, Siyonist İsrail’den Suriye topraklarına yönelik aylar sonra ilk kez "olağan dışı" bir saldırı haberi geldi. Katil İsrail ordusunun, Suriye'de Şam yönetimiyle ilgisi olmayan bir hedefe hava saldırısı gerçekleştirerek bir kamyonu vurduğu açıklandı.

Terör devleti İsrail'in i24 kanalının İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, kamyonun silah taşıdığı iddia edildi.

Soykırımcı İsrail'in Şam yönetimi ile müzakerelerin başlamasından bu yana Suriye'de böyle bir saldırı düzenlemediğine dikkati çekilen haberde, askeri sansüre işaret edilerek "bilgi güvenliği kısıtlamaları dolayısıyla kamyonun kime ait olduğu ve ne taşıdığına girilmeden" saldırının çok olağan dışı olduğu ifade edildi.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL’İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik rejime ait onlarca noktayı vuran İsrail, birçok bölgeyi de saldırılarla hedef almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.