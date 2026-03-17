  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mahkemeye mi geldiniz meyhaneye mi! CHP’liler duruşma arasında kafayı çekti Batı’ya doğum teşviki, Doğu'ya annelik karşıtı propaganda! İBB davasında sürpriz karar! Mahkeme ev hapsini kaldırdı İsrail'den Laricani'ye suikast girişimi! İran'dan açıklama bekleniyor! New York Times sızdırdı: ABD uçak gemisi artık görev yapamaz halde! Yangın 30 saat sonra söndürülebildi Tarih belli oldu! Akaryakıta yeni zam geliyor Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Yeni cezalar cep yakacak! İran gizli kozunu Kadir Gecesi’nde sahaya sürdü: İsmini Kur'an-ı Kerim'den alan Siccil’in ateşi İsrail’i aydınlattı İBB davasında artık duruşmaya sadece 10 CHP'li alınacak! 3 provokatöre yasak! Fatih Camii’nde Kadir Gecesi ilginç protesto! Kadınlar hep birlikte başörtülerini attı
Dünya

İsrail’den Suriye’ye saldırı! Filistin, İran, Lübnan derken…

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail'den Suriye'ye saldırı! Filistin, İran, Lübnan derken…

Katil İsrail ordusu, Şam yönetimiyle diplomatik müzakerelerin sürdüğü kritik bir dönemde Suriye topraklarında sıra dışı bir hava operasyonuna imza attı. i24 kanalının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, "silah taşıdığı" iddia edilen bir kamyon hedef alınırken; saldırının Şam yönetimiyle ilgisi olmayan gizemli bir hedefe yönelik olması bölgedeki gerilimi artırdı.

Orta Doğu’da çatışmaların odağı kaymaya devam ederken, Siyonist İsrail’den Suriye topraklarına yönelik aylar sonra ilk kez "olağan dışı" bir saldırı haberi geldi. Katil İsrail ordusunun, Suriye'de Şam yönetimiyle ilgisi olmayan bir hedefe hava saldırısı gerçekleştirerek bir kamyonu vurduğu açıklandı.

Terör devleti İsrail'in i24 kanalının İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, kamyonun silah taşıdığı iddia edildi.

Soykırımcı İsrail'in Şam yönetimi ile müzakerelerin başlamasından bu yana Suriye'de böyle bir saldırı düzenlemediğine dikkati çekilen haberde, askeri sansüre işaret edilerek "bilgi güvenliği kısıtlamaları dolayısıyla kamyonun kime ait olduğu ve ne taşıdığına girilmeden" saldırının çok olağan dışı olduğu ifade edildi.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL’İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik rejime ait onlarca noktayı vuran İsrail, birçok bölgeyi de saldırılarla hedef almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken... Türkiye'den operasyon
Dünya

Gündem

Dünya

Dünya

Gündem

Gündem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23