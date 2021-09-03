  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
Nijerya'da silahlı çetelere operasyon!
Muğla'da deprem
Takla atan otomobilde sıkışan sürücü yanarak can verdi!
Dünya İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
Dünya

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine hava saldırısı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 02:58:00 -
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında Şam'da şiddetli patlamaların duyulduğu aktarıldı. Edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahası yönünden başkent Şam yakınlarındaki bazı noktaları hedef aldığını belirtti.

Füzelerin çoğunun Suriye hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğü aktaran yetkililer, saldırıda yalnızca maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.

Saldırıda Şam'ın batısındaki Cemeyre Bilimsel Araştırmalar Merkezi'ndeki rejim güçlerinin ve İranlı milislerin mevzilerinin hedef alındığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay