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Dünya İsrail'den son 30 yılın en büyük toprak gaspı!
Dünya

İsrail'den son 30 yılın en büyük toprak gaspı!

Yeniakit Publisher
2024-03-29 13:05:00 -
İsrail'den son 30 yılın en büyük toprak gaspı!

Terör devleti İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırırken işgal ettiği Batı Şeria'da da yasa dışı Yahudi işgal yerleşimlerini genişletiyor, Filistinlilerin topraklarını gasbediyor.

Terör devleti İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırırken işgal ettiği Batı Şeria'da da yasa dışı Yahudi işgal yerleşimlerini genişletiyor, Filistinlilerin topraklarını gasbediyor.

Terör devleti İsrail'in 2023 yılında Batı Şeria'da 50 bin dönümden fazla alana el koyduğu açıklandı.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun hazırladığı rapora göre İsrail'in 2023 yılında Batı Şeria'da el koyduğu Filistin toprakları bir önceki yıla göre 2 kat arttı.

Raporda, İsrail'in bütün Filistin topraklarına el koyma politikasını sistematik olarak sürdürdüğü vurgulandı.

İsrail'in toprak gaspı politikası hızlandı

Ayrıca Batı Şeria'da her 100 Filistinliye karşılık 23 İsrailli işgalci bulunduğu aktarıldı.
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İsrail 2022 yılında da Batı Şeria'da 26 bin dönüm toprağı gasp etmişti.

İsrail'in toprak gaspı politikası 2024 yılında da hızlanarak devam ediyor.

Filistinlilerden kopardıkları toprakları devlet arazisi ilan ettiler

Geçen hafta İsrail hükümetindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Batı Şeria'ya ait 8 bin dönüm toprağı "devlet arazisi" ilan ettiklerini açıkladı.

Batı Şeria'da son 30 yılın en büyük toprak gaspının, yasa dışı yerleşim yerlerinin inşası için kullanılabileceği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin İsrailli işgalci yaşıyor.

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