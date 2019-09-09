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İsrail'den skandal Filistin kararı!

Terör devleti İsrail'in Yüksek Mahkemesi, Filistinli şehitlerin cenazelerinin alıkonulma uygulamasının devam edilmesine yeşil ışık yaktı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:23
İsrail'den skandal Filistin kararı!

İsrail'deki Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi ADALAH tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesinin, İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin cenazelerinin alıkonulması uygulamasının sürdürülmesi yönünde karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "skandal" olarak nitelenen kararın emsalinin olmadığı ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlal edildiği vurgulandı.

"Pazarlık aracı yapılmak isteniyor"

Öte yandan, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyetinin avukatı Muhammed Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesinin söz konusu kararının, Gazze Şeridi'ndeki İsrail askerlerinin iade edilmesi için Filistinli örgütlerle bir pazarlık aracı olarak kullanma niyetiyle verildiğine dikkati çekti.

Filistinliler, İsrail askerleri tarafından "saldırı düzenleme veya girişiminde bulunma" gerekçesiyle şehit edildikten sonra alıkonulan yakınlarına ait cenazelerin kendilerine teslim edilmesini istiyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:23
  1. Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi ADALAH
  2. İsrail
  3. Filistin

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