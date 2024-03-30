İsrail'den şaşırtan adım!
İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri Mısır'ın başkenti Kahire'de sürdürülecek.
İsrailli heyetinin, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes için müzakereler kapsamında pazar günü Mısır'a gideceği bildirilmişti.
Yeni sayfa açıldı
Mısır merkezli Al Qahera News'e göre Mossad, İsrail'in yurt içi gizli servisi Shin Bet ve askeri istihbarat temsilcilerinden oluşan İsrail heyeti pazar günü Hamas ile rehine takası görüşmeleri yapmak üzere Kahire'ye ulaştı.
Mısır medyasında yer alan haberlerde, Hamas ve İsrail'in söz konusu ateşkes görüşmelerinde yeni bir sayfa açacağı yer aldı.
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