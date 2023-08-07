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Dünya İsrail'den Şam'a hava saldırısı
Dünya

İsrail'den Şam'a hava saldırısı

Yeniakit Publisher
2023-08-07 09:26:00 -
İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, yerel saatle 02.20’de Şam'ın çevresindeki bazı askeri noktaların, Golan Tepeleri'nden İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerine karşı koyarak bazılarını düşürdü. 4 asker öldü, 4 asker de yaralandı." ifadeleri kullanıldı. 

Şam'ın çevresinde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor. 

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Yorumlar

Ceto

İran ve Suriye Mazlum süriye halkına bomba atacagina israile karşı iki füze de onlar fırlatsinlar.
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