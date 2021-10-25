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Dünya İsrail'den Rusya açıklaması
Dünya

İsrail'den Rusya açıklaması

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Putin’in görüşme için kendisine teşekkür ettiğini ve Rusya’ya ikinci bir ziyaret davetinde bulunduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 16:47:00 -
İsrail'den Rusya açıklaması

23 Ekim’de Soçi’den ayrılmadan önce açıklamalarda bulunan Bennett, çok iyi ve istikrarlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ruslar bir bakıma kuzeydeki komşularımız ve oradaki hassas ve karmaşık durumu herhangi bir aksilik olmadan sorunsuz bir şekilde yönetmemiz önemli. İyi ve istikrarlı sonuçlara ulaştık” dedi. İsrail Başbakanı ayrıca, “Başkan Putin’i İsrail güvenlik ihtiyaçlarını konusunda anlayışlı gördüm. Herkesi endişelendiren İran nükleer programının ulaştığı ileri aşamayı da görüştük” ifadelerini kullandı.

Tel Aviv siyasi kaynakları dün, Bennett ve Putin'in,  İran Devrim Muhafızları ve milisler tarafından kurulan İran tesislerine İsrail saldırıları konusundaki anlaşmazlığı çözdüğünü söyledi. Rusya, İsrail'i ‘abartmak ve gereksiz saldırılar yapmakla’ suçladıktan sonra saldırılar gerçekleşmeden bilgilendirilmeyi talep etti. Bennett, Rus rejiminin sembollerine ve bölgelerine yapılan saldırıları, Rusya'nın orada istikrar sağlama çabalarını sabote etmek olarak değerlendirdi ve Ruslara “uygulamadan önce daha doğru bilgi ve daha uzun bir süre” vermeyi taahhüt etti. Ayrıca saldırıların daha yerel hale geleceğini, Suriye’de Esed rejiminin altyapısını ve sembollerini hedef almayacağını kaydetti. Bennett, Lübnan Hizbullahı ve İran'ın kanatları altında faaliyet gösteren diğer milisleri İsrail sınırlarından mümkün olduğunca uzaklaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

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