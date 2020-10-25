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Dünya İsrail'den normalleşme hediyesi! Un gönderecekler
Dünya

İsrail'den normalleşme hediyesi! Un gönderecekler

İsrail ile Sudan arasındaki normalleşme anlaşması sonrası İsrail'in Sudan'a 5 milyon dolar değerinde un yardımında bulunacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 22:39:00 -
İsrail'den normalleşme hediyesi! Un gönderecekler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD arabuluculuğunda İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı alan Sudan'a 5 milyon dolar değerinde un yardımında bulunacağını söyledi.

Netanyahu'nun Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ABD ile eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından Sudan'daki geçiş sürecine destek olacağı belirtildi.

ABD yönetimi de bugün İsrail ile ilişkilerini normalleştirme sürecine giren Sudan'a 81 milyon dolarlık insani yardım yapacağını duyurmuştu.

Diz çöken son ülke Sudan oldu

Başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında uzun süredir perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale gelmişti.
Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını ilan etmişti.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti. Sudan, bunun öncesinde 335 milyon dolarlık bir ödeme yapmıştı.

 

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