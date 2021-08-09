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Dünya İsrail’den Mısır’a istihbarat ziyareti
Dünya

İsrail’den Mısır’a istihbarat ziyareti

Son dönemlerde diyalog içine giren İsrail’den Mısır’a bir ziyaret gerçekleşti. Başbakan Bennet’in 11 Temmuz’da Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olarak atadığı Eyal Hulata, Mısır’a gitti.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 17:00:00 -
İsrail’den Mısır’a istihbarat ziyareti

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi yeni Başkanı Eyal Hulata, Mısır‘a gerçekleştirdiği kısa ziyarette İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile bir araya geldi.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, görevine resmi olarak 15 Ağustos’ta başlayacak olan Hulata, başkent Kahire’de Kamil ile bir araya geldi.

Haberde, Hulata’nın Kamil’le gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin ayrıntı verilmedi.

Mısır ve Tel Aviv yönetimlerinden de konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 11 Temmuz’da Hulata’yı Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığına tayin etmişti.

 

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