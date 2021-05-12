İsrail'den Mısır'a Filistin teklifi! Arap gazeteci duyurdu

Arap dünyasının tanınmış gazetecilerinden Abdulbari Atvan, Lübnan El Meyadin Televizyonu’na yaptığı açıklamada Netanyahu’nun Mısır’dan ateşkes için devreye girmesini istediğini söyledi.

Atvan’ın aktardığına göre, Filistinli direniş grupları ise direnişe devam edeceklerini ve Mısır’ın arabuluculuğunu reddettiklerini iletti.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da ses bombalarıyla Filistinli gençlere saldırıda bulundu. Filistin Sağlık Bakanlığı şehit sayısının 35'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 203'e çıktığını bildirdi. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı son dakika açıklamasında tehditlerine devam ederek, "Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" dedi.

130 roketle cevap

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenleyerek meskun alanda bir binayı vurmasının ardından Hamas Hareketi Tel Aviv'e 130 roket attığını duyurdu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle 3 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail'in güneyindeki Aşdod'dan kuzeydeki Hayfa'ya kadar birçok bölgede uyarı sirenleri çaldı.