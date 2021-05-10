İsrail’den küstah çıkış

Münübe Yılmaz

Terör devleti İsrail, Kudüs’te gerçekleştirdiği zulüm ve işgale müdahale etmemesi konusunda ABD’ye uyarıda bulundu. Biden yönetimine Kudüs’te gerçekleştirdiği zulme karışmaması konusunda uyarıda ikaz eden İsrail Ulusal güvenlik Sekreteri Meir Ben Shabbat, “Başta ABD olmak üzere tüm uluslararası toplumu İsrail’in başkentinde gerçekleşen karışıklığa müdahil olmamaları konusunda uyarıyorum” dedi. Kudüs işgaline dünya ülkelerinin müdahalesinin Filistin halkına bir ödül olacağını söyleyen küstah Shabbat, “Uluslararası toplumun Kudüs’te yaşananlara müdahale etmesi, başta göstericiler ve İsrail’in baskı altına alınmasını isteyenler için ödül olacaktır” ifadesinde bulundu. Ramazan boyunca Şam Kapısı’nda Filistinliler’in iftar düzenlemesini ve toplanmasını engellemek için bariyerler yerleştiren zorba İsrail, saldırıları ile de onlarca Filistinlil’nin yaralanmasına sebep oldu.