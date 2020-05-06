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Aktüel

İsrail’den korona açıklaması: “Antikor geliştirdik”

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennet, korona virüsü vücutta etkisiz hale getiren bir antikor bulduklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:03:18 -
İsrail’den korona açıklaması: “Antikor geliştirdik”

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennet, korona virüsü vücutta etkisiz hale getiren bir antikor bulduklarını ifade etti.


İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü tarafından korona virüs salgınını önlemede önemli bir adım atıldığını duyurdu. İsrailli Bakan, İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsünü ziyaret ettiği sırada yaptığı açıklamada, korona virüse saldırarak virüsü vücutta etkisiz hale getiren “monoklonal nörtleştirici antikorantikor” geliştirildiğini söyledi. Bakan, İsrailli uzmanlar tarafından geliştirilen antikoru “önemli bir adım” olarak nitelendirdi. Bennet, “Bu önemli atılım için enstitü ile gurur duyuyorum” dedi.


İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, antikorun patentinin alındığı ve uluslararası bir ilaç şirketinin seri üretim yapmak istediği kaydedildi.


İsrail’de bugüne kadar 16 bin 314 korona vakası tespit edilirken 238 kişi de hayatını kaybetti.

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