İsrail'den kirli plan! Tek başına sürdürmesi imkânsız

Doğruhaber gazetesi yazarı Abdullah Kavan, Gazze'deki soykırımın 11. ayını doldurduğunu ve ABD'nin ateşkes oyunlarının devam ettiğini söyledi. Kavan, ABD'nin ateşkes kartını kullanarak İsrail'i desteklemeyi sürdürdüğünü belirtti. Yazar, Hamas'ın makul olmayan hiçbir ateşkes şartını kabul etmeyeceğini vurguladı. Kavan, Filistin halkının direnişine destek verilmesi gerektiğini ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Gazze’deki soykırım 11 ayını tamamlamak üzere. Uluslararası arenada ilk günden bugüne hep ateşkes konuşuluyor ve hiç gündemden düşmedi. Şunu net olarak belirtelim. Siyonist israil’in HAMAS’ı yenme ihtimali bulundukça ateşkesi kabul etmeyecektir. Fakat bu umudunu da tümden yitirdiğini söyleyebiliriz. Siyonist israil’i ayakta tutan büyük şeytan ABD, ateşkes kartını hep gündemde tutarak Siyonistlerin tükendiği anda bu kartı kullanacaktır.

Tüm savaş uzmanlarına göre Siyonist israil’in, ABD desteği olmadan bu savaşı tek başına sürdürmesinin imkânsız olduğunu belirtiyor. Zaten Siyonistler bugüne kadar da bu soykırım savaşını tek başına sürdürmemiş. Hatta ABD’nin sadece silah ve araç gereç değil bizzat savaşın içinde eleman desteği sağladığı da biliniyor. Strateji ve gerilla savaşıyla ilgili tecrübelerini taktiksel olarak da aktarıyor.

ABD, katil Netenyahu’yu kendi kongresinde ağırladıktan sonra çok daha yüksek tahribatları olan bombalar verdiğini yakın zamandaki son katliamdan biliyoruz. Son okul saldırılarında yüzden fazla insan çok korkunç bir şekilde katledilmiş ve cesetleri bile tanınmaz haldeydi. Sivil ekipler et yığını haline gelmiş cesetleri cenaze torbalarına doldurdular. Bu katliam, ABD’nin Siyonist israil’e katliam için sağladığı daha ölümcül silahları verdiğinin ispatıdır. Yani büyük şeytan ABD’nin, kendi Siyonist çocuğunun prestijini kurtarmak için daha sarsıcı ve göz korkutucu olması için cesetleri paramparça eden bombalar verdiği net olarak anlaşılıyor.

ABD bir tarafta bunu yaparken diğer taraftan, Dışişleri Bakanı Blinken güya ateşkes görüşmelerinde bulunuyor. Hatta bunun son bir şans olabileceğini vurgulayarak HAMAS’ı kendi istediği ateşkes şekline razı etmeye çalışıyor. HAMAS ise bunun farkında ve ateşkes şartlarını çok sade bir dille belirtiyor. Çünkü hem HAMAS hem de Gazze halkı Siyonistlerin istediği ateşkes şeklini kabul etmenin ölümü tercih etmekten daha tehlikeli olduğunu biliyor. Bunun içindir ki HAMAS’ın kendi makul şartları dışında ateşkesi kabul etmeleri imkânsızdır.

Blinken’in en büyük ateşkes oyunu; esirleri HAMAS’ın elinden çıkarmaktır. Kısa süreliğine bir ateşkese karşılık esirlerin bırakılmasını istemek, direnişin aklını basite almaktır. Oysa direniş, Siyonist israil’i ve onun arkasında duran ABD’yi çok iyi tanıyor. Ve esir kartını onlara karşı en güzel şekilde kullanıyor. İsrail kamuoyunu Netanyahu’nun aleyhinde kışkırtırken diğer taraftan net ifadelerle Gazze’deki işgal güçlerinin çekilmesi, ablukanın kaldırılması ve yerle bir edilen Gazze’nin yeniden imar şartı kabul edilmedikçe ateşkes anlaşmasının olmayacağını belirtiyor.

Sonuç olarak; Siyonist israil Gazze’den galip çıkma umudunu tamamıyla yitirmiştir. Tek güvendiği babası ABD’nin stratejilerini uyguluyor. Blinken’in de ateşkesi hep gündemde tutması Gazze halkının içinde bulunduğu durumdan değil, Siyonist israil’in çıkmazıdır. Siyonist israil’in pozisyonu siyasi ve ekonomik olarak ABD’yi de çıkmaza sokmuştur. HAMAS bunun farkındadır ve onları zelil edecek bir ateşkes şeklinden vazgeçmeyecektir."

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