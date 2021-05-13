İsrail'den katil sürüsü hazırlığı! Lid'e girişler yasaklandı

Terörist İsrail’in işgal ettiği Lid kentinde bir Yahudi’nin Filistinliyi öldürmesi ile başlayan olayların ardından Belediye Başkanı Yair Revivo’nun çağrısı üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Lid'de OHAL ilan etmişti. OHAL kararının ardından kente çok sayıda İsrailli terörist yollanmış, olayları bastırmak üzere kentte yerel saatle 20.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamış, yasağa rağmen kentte çatışmalar devam etmişti.

Netanyahu, kentte devam eden olaylar nedeniyle idari gözaltıların yapılmasına izin verebileceğini belirterek, olayları bastırmak için geniş kapsamlı tedbirleri onaylayacağını söyledi. Netanyahu gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda bu etnik şiddet olaylarından daha büyük bir tehdit yok. Güç kullanarak yasayı ve düzeni yeniden tesis etmekten başka seçeneğimiz yok" dedi.

Birçok kişi ise, kendilerine karşı resmi suçlamalar yapmadan uzun süre gözaltına almalarına olanak sağlayan idari gözaltı uygulanmasına karşı çıkıyor.

Terörist İsrail basınında yer alan haberlerde ayrıca, kentte devam eden olaylar karşısında terörist İsrail polisinin yetersiz kalması nedeni ile Netanyahu’nun olayları bastırmak ve kontrol altına almak için İsrailli terörist askerler göndermeyi düşündüğü de belirtildi. Emniyet Genel Müdürü Kobi Shabtai’nin ise Netanyahu’nun bu planına karşı çıktığı iddia edildi. Shabtai’nin sivil olaylarda askeri güçlerin kullanılmasına karşı çıktığı ve ordu birliklerinin sivil halkla başa çıkma eğitiminden yoksun olduğuna inandığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, terörist İsrail ordusuna gerektiği takdirde 9 bin kadar yedek teröristin çağırılmasına onay verdi.

Girişler yasaklandı

Shabtai ayrıca, kentte sokağa çıkma yasağına rağmen devam eden olaylar nedeni ile yerel saatle 17.00 itibari ile kentte girişlerin yasaklandığını bildirdi.