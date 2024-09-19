İsrail'den kan donduran açıklama: Savaşta yeni bir aşamaya geçildi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkenin kuzeyindeki toplulukların bölgeye güvenli geri dönüşünü amaçladıklarını belirterek, "Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcındayız" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEYE KAYNAK VE GÜÇ TAHSİS EDİYORUZ"

İsrail Savunma Bakanı Gallant, yaptığı açıklamada, "Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcındayız. Kuzey bölgesine kaynak ve güç tahsis ediyoruz ve görevimiz açık. İsrail'in kuzeyindeki toplulukların evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak. Bunun için de güvenlik durumunun değişmesi gerekiyor" dedi.

LÜBNAN SALDIRILARINDA SON GELİŞME!

Lübnan, İsrail'in kuzeyinde yer alıyor. İsrail resmi makamları, Lübnan'daki saldırıları henüz resmi ağızdan doğrulamadı ya da üstlenmedi.