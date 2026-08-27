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Dünya İsrail’den kalleş saldırı! Şehit edildi
Dünya

İsrail’den kalleş saldırı! Şehit edildi

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AA Giriş Tarihi:

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İsrail’den kalleş saldırı! Şehit edildi

Kandan beslenen terör devleti İsrail’in ateşkese rağmen Gazze'de çadırları hedef aldığı saldırıda 1 kişi şehit oldu.

Haydut ABD'yi arkasına alan terör devleti İsrail yine rahat durmadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırısında, 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Teröristler, Filistinlilerin kaldığı çadırları hedef aldı

AA’ya konuşan sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Han Yunus’ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların olduğu bölgeyi hedef aldığını belirtti.

İsrail ordusunun hava saldırısında 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

 

Saldırıda yaralananların da olduğu aktarılırken, sayıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'den saldırıları durdurmasını istemesine rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

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