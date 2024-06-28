İsrail'den kalleş saldırı! 3 iHA ve 25 roketle saldırdı

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Hizbullah ile çatışmaların sürdüğü kuzey sınırında yer alan Batı Celile ve Kiryat Shmona bölgeleri saldırıların hedefi oldu.

Lübnan'dan fırlatıldığı öne sürülen patlayıcı yüklü 3 İHA'nın akşam erken saatlerde Batı Celile'deki bölgeleri hedef aldığı belirtildi.

Önleyici füzelerin İHA'ları düşürmeyi başaramadığı kaydedildi.

Ayrıca, Lübnan'dan Batı Celile ve Kiryat Shmona bölgelerine 25 kadar roket atıldı. Batı Celile'deki bir binanın zarar gördüğü belirtilen roketler kuzey bölgelerinde yangınlara yol açtı.

İHA ve roket saldırılarında ölen veya yaralanan olmazken, ordunun top atışlarıyla karşılık verdiği kaydedildi.