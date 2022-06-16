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Dünya İsrail’den İran’a karşı koalisyon çağrısı
Dünya

İsrail’den İran’a karşı koalisyon çağrısı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD öncülüğünde İran’a karşı “bölgesel bir koalisyon kurulması” çağrısını yineledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 12:35:00 -
İsrail’den İran’a karşı koalisyon çağrısı

Gantz, İsrail askerleri için düzenlenen bir ödül töreninde konuştu. Bakan Gantz, konuşmasında, “İran’ın nükleer tesislerin kameralarını kapattığını, bölgedeki saldırgan operasyonlarını genişlettiğini, nükleer anlaşmaya varma girişimlerini reddeden ve buna meydan okuyan eylemlerine devam ettiğini”
ileri sürdü.

“(İran’a karşı) ABD liderliğinde ortak bir bölgesel güç inşa etmeye ihtiyaç var” diyen Gantz, “Amerikalı ortaklarımız ve müttefiklerimizle olan ortaklık ve derin ilişkilerin yanı sıra son yıllarda bölge ülkeleriyle kurduğumuz ve geliştirdiğimiz ilişkiler, İsrail’in bölgedeki başarısının önemli bir unsurudur” değerlendirmesinde bulundu. Savunma Bakanı Gantz, mayıs ayında ABD’ye düzenlediği ziyareti sırasında da benzer bir çağrıda bulunmuştu.

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