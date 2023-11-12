İsrail'den Hamas'ı savunan ülkelere açık tehdit!
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, yaptığı son açıklamasında siyonistin hedefini anlattı.
Bakan Gvir, Hamas'ı destekleyen tüm kesimleri hedef alacaklarını söyledi.
Itamar Ben Gvir, masum Gazzelileri savunan tüm kesimlere düşmanlıklarını şöyle ilan etti:
“Açık olmak gerekirse; Hamas'ı yok edeceğiz dediğimizde, bu aynı zamanda Hamas’ı kutlayanları ve onları destekleyenleri de kapsıyor. Hepsi terörist ve yok edilmeleri gerekiyor.”
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