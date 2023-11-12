İsrail'den Hamas'ı savunan ülkelere açık tehdit!

Bakan Gvir, Hamas'ı destekleyen tüm kesimleri hedef alacaklarını söyledi.

Itamar Ben Gvir, masum Gazzelileri savunan tüm kesimlere düşmanlıklarını şöyle ilan etti:

“Açık olmak gerekirse; Hamas'ı yok edeceğiz dediğimizde, bu aynı zamanda Hamas’ı kutlayanları ve onları destekleyenleri de kapsıyor. Hepsi terörist ve yok edilmeleri gerekiyor.”