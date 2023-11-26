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Dünya İsrail'den Hamas açıklaması
Dünya

İsrail'den Hamas açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-26 00:47:00 -
İsrail'den Hamas açıklaması

İsrail ordusu, Hamas'la varılan esir takası mutabakatına bağlı olduklarını duyurdu.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir takasında yaşanan gecikmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail ordusunun, esir takası mutabakatına bağlı olduğunu ve Katar ve Mısır'la birlikte bu mutabakatın uygulanması konusunda kararlı olduğunu aktaran Hagari, "Kaçırılanların (esirler) geri getirilmesi çabalarının sonuçlanması için önümüzde uzun bir yol var ve biz her türlü yolu kullanarak onları geri getireceğiz." dedi.

Hagari, İsrail ordusunun, cuma günü serbest bırakılan esirlerle ilgili soruşturma yürüttüğünü belirtti ancak varılan sonuçları açıklamayacaklarını kaydetti.

Hagari, varılan mutabakat uyarınca Gazze'nin güneyi ile kuzeyine yardım tırlarının girişine izin verdiklerini sözlerine ekledi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardım tırlarının girişiyle ilgili mutabakat maddelerine uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmuştu.
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Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid el-Ensari de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takasının uygulanmasının önündeki engellerin giderildiğini ve ikinci grubun bu gece serbest bırakılacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

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