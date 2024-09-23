İsrail’den gizli silah: Ürünlerimizle sizi katlediyoruz

Milat gazetesi yazarı Selahattin Gezer, İsrail'in terörist faaliyetlerinin sadece ürünleriyle sınırlı kalmadığını ve insanlığa da zarar verdiğini belirtti. İsrail'in ürettiği hiçbir şeyin insanlığa fayda sağlayamayacağını söyleyen Gezer, İslam dünyasının bu konuda birlik olması gerektiğini vurguladı. Gezer, İsrail'in "elektronik anarşistlik" yaptığını ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Genç kardeşlerime ve boykot ürünlerine yakından bağ kurmuş olanlara uzaktan ve endişeli bir sinyaldir... Bir tek vicdana bile tesir edecek sinyal olabilirsek, harekete geçirebilsek ne mutlu... Tarih boyunca uzaklardan gelen hakikat sinyali ile ne insanlar tarihin akışını, seyrini değiştirmişlerdir...

Başkalarının evinde, evin sahibine ve insanlığa terörist faaliyette bulunan siyonist İsrail'in ürünleri de uzaktan sinyal ile sağlığımıza zararlı hale getirilmeyeceği ne malum... İsrail'in kirini temizleyememiş deterjan başkalarını nasıl temizler ki... İnsanlığın onurunu tanımayan, hatırını bilmeyen İsrail kahvesinin kırk yıl hatırı olmaz ki... Çocukları vahşice yiyen İsrail'in hiç hamburgeri yenilir mi, ilacından şifa beklenir mi?

Böyle ilkel ve vahşi bir millet, sadece yıkımdan, katliamdan zevk almasından dolayı çikolatası, içecekleri, ayakkabısı, giysisi, temizlik ürünleri vs. asla sağlıklı olamaz, hayatımıza hayat katamaz! Allah'ın eşref-i varlığı olan insana düşman olan, sadece kendisini üstün ırk gören İsrail, asla hayırlı ve insana faydalı bir şey yapmaz.

Yeryüzünü fesada çeviren ve anlaşılmaz şekilde nefret dolu olan terörist İsrail sadece yeryüzünün sakinlerinden nefret kazanmıyor, göklerin, semanın sakinleri tarafından da artan ve şiddetlenen ve de hiddete gelen nefret kazanıyor... Tokat ne kadar uzaklaşır ve yukarı kalkarsa şiddeti beyin nöronlarına selâvâtı okutur...

Yeryüzünden Yahudileri kazımaya çalışırlarken, sadece şecaat ve kahramanlıkla donanmamış; bir kanadı merhamet, bir kanadı adalet olan ecdadımız Osmanlın'ın vesile olmasıyla kurtulmuşlardır. Nankörlük ve kadir kıymet bilmezlik özellikle bizlere ve tüm Müslümanlara minnet duygusu yaşatmamış. Biz onlara uzaktan sahip çıkıp, kucak açarken, onlar hem yakından soykırım yapmış, hem de uzaktan bilimi hayasızlaştırarak müdahale ile çağrı cihazlarını, telsizleri patlatıp, ateşli ve can alıcı canavara çevirmişlerdir...

Dünyaya barış gelse, her yer huzur limanına dönse, tüm bu dünya insanlığı bunlara nasıl güvenecek nasıl ürünlerini alacak? Onların ürününü almak; yorulmayın biz hedefe otururuz demek...

Netice: Onlar uzaktan çağrı cihazlarını, telsizleri patlattılar da, bizler yakından muhabbeti, uhuvveti, ihlâsı, birlikteliği ve vefaya çağrıyı patlatamadık. Onlar uzaktan telsiz patlattılar, bizler de Allah rızası için iletişimi patlatamadık, havadaki atomları parlatamadık ve İlahî kanunlara uyarak şeytanı patlatamadık. İnsanlık düşmanı bir avuç İsrail, Yahudi terörizmi estirerek, irticayı ve gericiliği zirvelere yerleştirmiştir. İslâm'ın modern ve ilerici aydınlığı bu karanlık yapıları başta Siyonizmi silip süpürecektir. Yeterki bizler birbirimize güzel sinyaller gönderelim ve birliği reaksiyona getirelim. Eğer şeytandan uzak durup, Kur'an ve Sünnet-i Seniyye sinyallerine açık olursak; yükselme dönemi olur, Asr-ı Saadet olur...

Yeryüzü İsrail kadar hain, İsrail kadar alçak, İsrail kadar çocuk katili görmemiştir. Zaten Allah'ın lanetlediği bir milletten insanı bir şey beklenemez! Mutlak sıfır gibi eksinin esfel-i safiline düşmüş İtrail mutlak alevlere düşünce ancak yüreğimiz soğuyacaktır... İtrail'in itlafı yakındır!

İsrail, çağrı cihazı ve telsiz patlatarak insanları katledip, binlercesini yaralayıp elektronik anarşistliğini de dünyaya ilan ederken, Cumhurbaşkanımız ERDOĞAN dünyanın kara vicdanını, duyarsızlığını uzaktan, yakından PATLATMAYA ÇALIŞIYOR, bütün insanların huzur ve güvende yaşamasına çalışıyor. Kim iyiliği ve güzelliği patlatmaya, huzuru yaymaya çalışıyor ise Allah kolaylık versin ve yeryüzü saadete huzura bürünsün..."

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