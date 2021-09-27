  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail'den gerilimi tırmandıracak sözler: Kırmızı çizgiyi aştınız!
Dünya

İsrail'den gerilimi tırmandıracak sözler: Kırmızı çizgiyi aştınız!

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran’ın nükleer faaliyetlerini durdurmak için daha uyumlu bir uluslararası çaba çağrısında bulunarak İran'ın kırmızı çizgiyi aştığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 19:33:00 -
İsrail'den gerilimi tırmandıracak sözler: Kırmızı çizgiyi aştınız!

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran’ın nükleer programında "tüm kırmızı çizgileri" aştığını belirterek, İsrail’in İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İran’ın Ortadoğu’ya "nükleer bir şemsiye" altında hükmetmeye çalıştığını ifade ederek, İran’ın nükleer faaliyetlerini durdurmak için daha uyumlu bir uluslararası çaba çağrısında bulundu.

İsrail'den İran'a: Kırmızı çizgiyi aştınız

İran’a karşı İsrail’in kendi başına hareket edebileceği sinyalini veren Bennett, "İran’ın nükleer programı bir dönüm noktası oldu ve bizim hoşgörümüz de öyle. Kelimeler santrifüjlerin dönmesini durdurmaz" dedi.

Bennett, "İran’ın nükleer silah programı kritik bir noktada. Tüm kırmızı çizgiler aşıldı, denetimler göz ardı edildi" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay